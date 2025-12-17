Puerto del Rosario rinde tributo a Pedro Zerolo en la década de su muerte

El legado de Pedro Zerolo está más vivo que nunca. La Casa de la Cultura de Puerto del Rosario acogió la presentación del libro ‘Pedro Zerolo: Vida y legado de un pionero por los derechos civiles’, escrito por Miquel A. Fernández García, amigo y compañero de reivindicaciones del histórico activista.

El acto, incluido en la programación de Saturnalia Cultural de la Concejalía de Cultura, se convirtió en un emotivo tributo a la figura de Zerolo, justo cuando se cumplen veinte años de la aprobación del matrimonio igualitario y una década de su fallecimiento.

La obra, concebida como memoria compartida en primera persona, recorre más de dos décadas de compromiso y lucha por la igualdad. Fernández, que acompañó a Zerolo en su aventura hacia la dignidad y los derechos humanos, cumple así con la promesa que el propio activista le hizo: «Cuenta la historia de lo que hemos vivido, que la gente conozca nuestra lucha porque, si no, la acabarán contando otros», le dijo entonces el activista.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó que la presentación «pone en valor no solo la trayectoria de Zerolo en la incansable lucha por la igualdad de derechos para todos-as, sino también la evolución positiva de una sociedad que sigue avanzando en esa línea».

En la misma línea, el concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo, subrayó que Zerolo «fue testigo y protagonista directo del recorrido social, cultural y jurídico que permitió alcanzar logros igualitarios de carácter nacional e internacional».

La presidenta de ALTIHAY Fuerteventura, Carla Soto García, recordó que la cita en la Casa de la Cultura no solo es la presentación de un libro, «sino también un acto para celebrar y honrar la memoria de Pedro Zerolo, figura esencial del activismo LGTBIQ+ y de la conquista de derechos en nuestro país».

El público asistente vivió la velada como un acto de memoria y compromiso colectivo. La presentación del libro se convirtió en un símbolo de gratitud hacia quien abrió caminos de igualdad y dejó un legado que hoy sigue inspirando a nuevas generaciones.

‘Saturnalia Cultural’, a través de la concejalía de Cultura, ha llevado a cabo un festín literario durante todo el mes de diciembre que ha acercado hasta la Casa de la Cultura a importantes autores como Jacobo Bergareche, Alicia Llarena, Beatriz Morales, Juan M. Prada o, anoche, a Juan Cruz.