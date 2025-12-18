Fund Grube inaugura una nueva tienda en Caleta de Fuste, Fuerteventura

FUND GRUBE celebró este miércoles 17 de diciembre, la apertura oficial de su nueva tienda en Caleta de Fuste en el municipio de Antigua, consolidando así su compromiso con la expansión y el servicio al cliente en Fuerteventura. El nuevo establecimiento refuerza la presencia de la compañía en una de las zonas turísticas más relevantes de la isla, con esta tienda la compañía suma 6 “puntos de venta” en la Isla en que ofrecen a residentes y visitantes una amplia selección de perfumería, cosmética, moda y accesorios.

El acto de inauguración contó con la presencia de diversas autoridades, como el Alcalde del municipio de Antigua, quien destacó la importancia de la llegada de inversiones para el impulso económico y la generación de empleo en la isla. Asimismo, el evento reunió a proveedores, colaboradores estratégicos y miembros de la familia Chhabria, fundadora de FUND GRUBE, que agradecieron el apoyo continuo de la comunidad majorera.

Además, la propiedad donde se encuentra la nueva tienda, de la empresa IMPULSORA DE COMERCIO Y DESARROLLO S.L. también quisieron acompañar a la familia Chhabria en esta apertura tan esperada.

Equipo de Fund Grube Caleta de Fuste junto a Dhiraj Chhabria Presidente y CEO De Fund Grube Gonzalo Arceo Director de Ventas de Fund Grube. / La Provincia

La tienda cuenta con superficie de 900 metros cuadrados, fruto de una inversión de 1,4 millones de euros, y generará 20 puestos de trabajo directos. Con esta apertura, la compañía supera ya las 100 personas empleadas en Fuerteventura, alcanzando un total de seis tiendas en la isla.

Además de las marcas icónicas de FUNF GRUBE, como Rituals, Chanel, Dior, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancôme, Estée Lauder, Paco Rabanne y Tom Ford en la sección de perfumería, la tienda contará con novedades como Jo Malone, Dolce & Gabbana Make Up y Kérastase. En moda, se incorporan marcas como HOKA y GAP Kids, así como artículos de LEGO y un rincón de productos de la tierra, ofreciendo a los clientes una experiencia de compra completa y variada.

Durante la inauguración, los asistentes pudieron conocer de primera mano el diseño moderno y acogedor del nuevo espacio, concebido para mejorar la experiencia de compra y reflejar la identidad cercana y dinámica que caracteriza a FUND GRUBE.

Con esta apertura, la compañía reafirma su apuesta por Fuerteventura y su compromiso de seguir generando empleo, ampliando su oferta comercial y contribuyendo al desarrollo económico y social del archipiélago.

Corte de Cinta apertura de tienda con Autoridades: De izquierda a derecha: -Nereida Calero - Vicepresidenta 4ª del Cabildp de Fuerteventura - Paloma Hernández - Senadora por la Isla de Fuerteventura - Matías Fidel Peña - Alcalde de Antigua - Dhiraj Chhabria, Presidente y CEO de Fund Grube - Sr. Manu Chhabria, Fundador de Fund Grube - Grupo Propietario del edificio Juan Carlos Brome Cubillo de la empresa Impulsora de Comercio y Desarrollo S.L. - Deepak Chhabria Consejero delegado de Fund Grube / La Provincia

Sobre FUND GRUBE

FUND GRUBE es una empresa líder en el sector retail en Canarias, especializada en perfumería, cosmética, moda, complementos y gafas de sol. Con una amplia red de tiendas distribuidas por todo el archipiélago, la marca se distingue por su atención al cliente, su constante innovación y una cuidada selección de productos de las principales firmas internacionales.