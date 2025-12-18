El Gobierno de Canarias saca a licitación el nuevo Centro de Salud de Corralejo

El Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud, ha sacado a licitación las obras del Centro de Salud Corralejo II, con un presupuesto base de 9.275.540,45 euros, sin impuestos, y un plazo máximo de ejecución de 23 meses. La fecha final para la presentación de ofertas es el 29 de enero de 2026.

La creación de un nuevo centro de salud en la citada localidad turística es una vieja demanda vecinal ante la enorme demanda asistencial de esta zona básica de salud que ha experimentado un crecimiento poblacional en los últimos años. A pesar de los trabajos de ampliación y reforma del actual inmueble sanitario, no tiene más posibilidades de crecimiento. La nueva infraestructura sanitaria de atención primaria dará cobertura a los residentes, así como a la población flotante y el gran número de turistas que recibe de forma continuada.

El Plan Funcional del SCS para el nuevo centro de salud, que contará con una superficie construida de 3.000 metros cuadrados distribuidos en una sola planta para facilitar la accesibilidad, contempla un área de atención de adultos, con consultas de medicina familiar y comunitaria, tres de enfermería y dos consultas polivalentes; un área de atención pediátrica, con dos consultas de Pediatría y dos de enfermería pediátrica y sala de lactancia, además de aseos diferenciados; un área de atención a las urgencias, con sala de observación, consulta de atención a urgencias, sala de curas, sala de RCP y de aerosoles; y un área administrativa, de servicios y de personal.

Desde Coalición Canaria (CC) se ha valorado de forma positiva la licitación del mencionado centro de salud. Los diputados y diputadas majoreras nacionalistas trasladaron en sede parlamentaria la importancia de acometer dicha actuación con diligencia, y por ello, «se trabajó para que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para la próxima anualidad incluyera una partida específica para este centro de atención temprana».

En este sentido, el secretario general de CC, Mario Cabrera, destacó que «la sanidad es un pilar fundamental dentro de la hoja de ruta que debe seguir la isla de Fuerteventura, no solo en la mejora de infraestructuras, sino también seguiremos insistiendo en dotar de mejores servicios y acercar los mismos a toda la población de la isla».

Por su parte, la presidenta insular, Lola García, valora positivamente el concurso, antes de finalizar el año, «de un recurso que permitirá ofrecer una atención temprana de calidad, acorde al crecimiento demográfico que ha experimentado nuestra Isla, cumpliendo así con una demanda histórica, gracias la coordinación interadministrativa entre Cabildo, Ayuntamiento de La Oliva y la dirección del área de Salud de Fuerteventura».

Los nacionalistas ponen en valor el trabajo del director insular del Área de Salud en Fuerteventura, Tomás Pérez, ante los logros de avances sanitarios durante esta legislatura.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, pone de manifiesto que «tras años de trabajo se ha logrado materializar el segundo centro de salud de Corralejo.