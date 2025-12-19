El Parque Tecnológico, referente europeo de aviación no tripulada

El Parque Tecnológico de Fuerteventura y la infraestructura Canarias Stratoport for HAPS & UAS, que permite el desarrollo, prueba y operación de pseudosatélites de gran altitud y larga duración, así como de aeronaves no tripuladas o plataformas que pueden volar a gran altitud y con varias horas de autonomía, se han convertido en un referente europeo. Esta infraestructura única en España y en la Unión Europea se coloca a la cabeza del sector aeroespacial en su primer año de vida con más de 1.000 horas de vuelo realizadas por aeronaves de todo tipo y tamaño.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó ayer la relevancia de que, en su primer año de operaciones, Canarias Stratoport for HAPS & UAS ubicado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura haya logrado liderar el sector europeo de aviación no tripulada. A su juicio, los excelentes resultados alcanzados en 2025 certifican el acierto de la visión que en su día tuvo el Cabildo majorero al apostar por el sector aeroespacial como una pieza clave en la diversificación económica y la creación de empleo de calidad.

Ya hay 10 empresas líderes en el ámbito de la aeronáutica o el espacio que están trabajando desde el Stratoport y desde el centro Polivalente ISSEC (Centro de Soluciones y Misiones) en el ámbito del programa ‘Canarias Geo Innovation 2030’: Telespazzio Iberica, Pegasus, Aerialworks, Skydweller, Atechsync, Mira Aeroespace, Aerolaser, Magline, TAO y Thales Alenia Space.

El objetivo prioritario de estas misiones es desarrollar soluciones innovadoras en las áreas de las emergencias, la seguridad y la defensa, las tecnologías duales, la biodiversidad, la movilidad, entre otras.

El titular del Gobierno destacó que los proyectos que se están desarrollando desde estas modernas instalaciones buscan poner la tecnología más puntera del mundo al servicio de las personas. Recordó que los datos que registren estas aeronaves no tripuladas serán vitales para la lucha contra los incendios y los efectos del cambio climático en espacios naturales, además de servir como recurso para vigilar las costas, evitando por ejemplo la pesca furtiva o mejorando la seguridad.

Por su parte, la presidenta del Cabildo insular dijo que «hemos pedido al presidente del Gobierno de Canarias que conozca de primera mano los proyectos que se están desarrollando en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, con el objetivo de que se siga apoyando desde el Ejecutivo autonómico, con acciones que repercuten en el beneficio de la sociedad canaria, en general, y de Fuerteventura en particular». García se refirió en este sentido a las oportunidades laborales que ofrece el sector aeroespacial a la «talentosa juventud de la isla. De hecho, más de 1.300 personas han recibido ya formación en el ISSEC durante el año y medio que este centro lleva operativo».

Acompañados por el director del Parque Tecnológico, Eduardo Pereira, visitaron los hangares provisionales instalados junto a la pista de operaciones en los que se resguardan las plataformas de distintas compañías. Pereira destacó la importancia del apoyo institucional y económico para hacer realidad el ambicioso proyecto de convertir a Fuerteventura en referente internacional para pruebas de aeronaves no tripuladas.