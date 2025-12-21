Alejandro Jorge: «El Hospital del Sur está ahora más cerca que nunca»

Se acaba el año. ¿Qué destacaría de la gestión del Grupo de Gobierno durante este 2025?

Ha sido un año clave para el municipio de Pájara, pues hemos impulsado licitaciones que mejorarán los servicios, como la limpieza viaria y de edificios públicos, así como la recogida de residuos. Y también se han culminado obras importantes y otras han comenzando, a lo que hay que sumar la mejora constante de las diferentes competencias y actividades municipales.

El Ayuntamiento de Pájara ha calificado el anuncio por parte del Gobierno de Canarias de la licitación de la redacción del Centro de Atención a Especialidades Médicas, como una de las noticias más importantes de la historia ¿Qué supone para el municipio?

Y así es. La licitación del proyecto del CAE es una de las noticias más importantes de la historia, ya que se da respuesta a una de las grandes demandas en materia sanitaria por parte de la población, podríamos decir que “el hospital del sur” está más cerca que nunca.

Los vecinos y vecinas de Costa Calma se manifestaron recientemente exigiendo más atención por parte del Ayuntamiento a sus demandas.

Hace unos meses, el primer teniente de alcalde y yo nos reunimos con los vecinos y vecinas de Costa Calma y asumimos una serie de compromisos, y le aseguro que estamos trabajando en todos y cada uno de ellos. Es cierto que no se aprecian todavía como nos gustaría, pero esto obedece a que primero hay que hacer el trabajo de preparar los proyectos, las contrataciones y resolver cuestiones técnicas y jurídicas. De hecho ya está en licitación la redacción del proyecto de acondicionamiento de calles, seguimos trabajando para que el agua se cobre un precio razonable a los usuarios, la limpieza del palmeral saldrá a licitación en breve,se está ultimando el proyecto del polideportivo, entre otras acciones. Cumpliremos con Costa Calma, aunque entendemos la manifestación y compartimos el sentir de la ciudadanía, ya que paga impuestos y quiere recibir servicios, pero le aseguro que estamos trabajando en ello.

¿Cómo va el Plan General de Ordenación Urbana?

Nos encontramos en permanente contacto con el Gobierno de Canarias. Es muy posible que Pájara se convierta en el primer municipio turístico de Canarias en aprobar su Plan General con la nueva norma, lo que sería otra de las grandes noticias de los últimos años.

Pájara junto a Las Palmas de Gran Canaria ha sido uno de los dos primeros municipios en regular el alquiler vacacional ¿Qué opina de la polémica creada con la aprobación de la Ley?

Es mejor siempre trabajar en lo que nos une y reducir las distancias en lo que nos separa. La regulación del alquiler vacacional se antoja imprescindible, y ojo, regular no es prohibir, pues debemos entender que es una actividad económica que llegó para quedarse y que es necesaria. Confío en que las dificultades que han surgido se resuelvan pronto.

Hablando de vivienda, ¿Qué soluciones aporta el Ayuntamiento al grave problema habitacional que sufre el municipio?

Lo primero es no crear falsas expectativas a nadie y trabajar sobre certezas. La aprobación del Plan General y el impulso a servicios básicos es una de las claves para poder dar licencias y que la oferta aumente y se reduzca de esta forma la demanda. Respecto a la vivienda pública no diré que vamos a construir 500 viviendas porque no vamos a engañar a nadie. Lo que sí le voy a trasladar es que sí trabajamos en dar licencias para la construcción de vivienda pública en este mandato.

Su municipio recibirá a la Policía Canaria de forma permanente.

Exacto, Pájara será el primer municipio no capital de isla en tener una comisaría de la Policía Canaria. Este trabajo está siendo complementado con un incremento de 20 policías locales en estos cuatro años, con una excelente coordinación con la Guardia Civil, con la instalación de 55 cámaras de seguridad vial en varias localidades, así como el inestimable trabajo de bomberos y Protección Civil. Sin duda, estamos ante el mandato con mayor inversión en materia de seguridad de los últimos 20 años.

¿Ya comenzaron las obras del Parque Tagoror?

Sí, afortunadamente han dado comienzo las obras que cambiará para bien la imagen de Morro Jable. Estamos hablando de 15 millones de euros en inversión, con 196 aparcamientos subterráneos, un salón de actos para 400 espectadores, biblioteca, plazas, y zonas verdes. Pido disculpas a la población por las molestias que vamos a ocasionar, pero vale la pena. De esta obra se viene hablando desde hace más de 25 años. Pero además hemos terminado, licitado y comenzado más de 15 obras, tenemos un plan de embellecimiento constante en el que las infraestructuras son parte importante en las diferentes localidades. También esperamos resolver la piscina de Pájara y culminar las obras iniciadas. Es una realidad que la inversión pública está siendo muy importante y también la privada que está haciendo una apuesta decidida por el municipio y es de agradecer.

¿Se ha convertido Pájara en un referente de la Navidad en Canarias?

Humildemente creo que sí. La elaboración del árbol y el tapiz de crochet por parte del Centro de Mayores, es una combinación única en el mundo. A lo que hay que sumar la preciosa iluminación navideña y las actividades programadas. Nuestro gobierno se propuso conseguir que nuestros vecinos y vecinas no tuvieran que salir del municipio para poder vivir un ambiente navideño. Ahora nos visitan miles de personas diariamente, hemos conseguido entre la población y el Ayuntamiento ser un referente para orgullo de la Isla.

¿Cómo van las relaciones con su socio de Coalición Canaria?

Las relaciones van bien. Tanto el PSOE como CC nos marcamos el objetivo de garantizar la estabilidad institucional, dejando atrás lo ocurrido en el pasado mandato, y trabajar en equipo para mejorar el municipio. Le aseguro que si no se trabajara de esta forma, más de la mitad de lo que hemos hecho se hubiera quedado en un cajón. Quiero que sepa que este alcalde garantiza que esta lealtad hacia el socio de gobierno también se mantendrá en campaña electoral, pues nadie entendería que durante 3 años te lleves bien con tu compañero de viaje y cuando se acercan las elecciones digas que es malo y que todo es su culpa. La lealtad es incuestionable.

La oposición dice que sus proyectos son heredados del gobierno anterior?

Todos los gobiernos siempre heredan del gobierno anterior, y la responsabilidad de los que estamos ahora es culminar y resolver los problemas que surjan y eso es lo que hemos hecho. Hemos llevado a cabo otras acciones nuevas, pero bueno, entiendo que la oposición tiene que construir un relato de cara a las elecciones de 2027. Hasta el momento les ha salido mal, porque a estas alturas pensaban estar gobernando ellos y que el pacto del PSOE y CC estaría roto. Hoy Pájara disfruta de estabilidad institucional, rigor, seriedad y gestión, y esto no les viene bien.