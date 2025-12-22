Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unas cuentas para inversiones y atención social

El presupuesto asciende a más de 63 millones, un 12% más que el año anterior

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera (i) junto al edil de Hacienda, Juan Manuel Verdugo. | LP / DLP

M.R.P.

Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario contará para el próximo año con unas cuentas que ascienden a 63.347.397,75 euros, lo que supone un incremento cercano al 12 % respecto al presupuesto del año anterior.Las cuentas municipales reflejan una mayor capacidad económica del Consistorio capitalino, orientada a consolidar los servicios públicos esenciales, impulsar inversiones estratégicas y mantener un firme compromiso social, todo ello bajo criterios de responsabilidad y estabilidad financiera.

Una parte fundamental del presupuesto se destina a garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad y la prestación de los servicios municipales básicos. En este sentido, los gastos corrientes y de personal concentran el mayor volumen de recursos, superando conjuntamente los 49 millones de euros.

Asimismo, el capítulo de personal, que supera los 21,8 millones de euros, «permite consolidar y reforzar los equipos municipales en áreas clave como seguridad ciudadana, servicios sociales, urbanismo, mantenimiento urbano y administración general, garantizando una atención más eficaz a la ciudadanía», según fuentes municipales,

El presupuesto aprobado mantiene una clara apuesta por las inversiones reales, con una dotación superior a los 4,3 millones de euros, «destinada a actuaciones que tendrán un impacto directo y visible en el municipio».

Entre las inversiones más relevantes se incluyen proyectos de rehabilitación y mejora de vías públicas y aceras, actuaciones para progresar en la accesibilidad universal, la peatonalización de la Avenida Primero de Mayo, la mejora de espacios urbanos en barrios y pueblos, así como intervenciones en parques, jardines y zonas de sombra.

El presupuesto contempla también inversiones en equipamientos públicos, como la mejora y accesibilidad de la Biblioteca Municipal, centros culturales e instalaciones deportivas, además de actuaciones en el litoral, con trabajos de acondicionamiento y mejora del paseo marítimo y de las playas del municipio.

Las cuentas municipales mantienen y refuerzan el compromiso social del Ayuntamiento, según sus propias fuentes, destinando más de 2,5 millones de euros a transferencias y ayudas directas a familias, colectivos y entidades sociales, al tiempo que garantiza la continuidad de programas de ayuda a domicilio, teleasistencia, atención a mayores, infancia y familias, así como ayudas de emergencia social,

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, señaló que «el presupuesto de 2026 refuerza la capacidad del Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades reales del municipio, consolidando servicios públicos, impulsando inversiones importantes y manteniendo un firme compromiso social».

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, destacó que «se trata de un presupuesto planificado con rigor, que destina el crecimiento económico a mejorar la ciudad, a reforzar los servicios y a ejecutar inversiones necesarias, sin aumentar gasto superfluo ni poner en riesgo la estabilidad financiera».. n

