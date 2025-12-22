Detenido en Fuerteventura por hacerse pasar por su compatriota para trabajar mientras cobraba ayudas públicas

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Puerto del Rosario, han culminado con éxito la denominada operación Marioneta, una actuación policial que ha permitido destapar un caso de usurpación del estado civil, fraude laboral y percepción indebida de prestaciones sociales en la isla de Fuerteventura.

La investigación, desarrollada entre el 18 y el 27 de noviembre del presente año, se saldó con la detención de un varón, que habría estado trabajando durante varios meses utilizando la documentación de otra persona, mientras que, de forma paralela, percibía prestaciones por desempleo y paternidad con su verdadera identidad.

Las actuaciones se iniciaron gracias a la colaboración habitual que la Brigada Local de Extranjería y Fronteras mantiene con agentes sociales y empresariales de la isla, en el marco de labores preventivas orientadas a detectar irregularidades en el ámbito laboral.

Pasó desapercibido

Las primeras indagaciones permitieron determinar que el investigado había aportado a una empresa de trabajo temporal la documentación de un compatriota para formalizar un contrato laboral, sin que la entidad detectara inicialmente la irregularidad.

Tras varios meses de actividad, responsables de la empresa comprobaron que la persona que acudía al puesto de trabajo no coincidía con la identidad reflejada en los documentos presentados, motivo por el cual pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y cesaron la relación laboral.

Una vez descartada cualquier responsabilidad por parte de la empresa empleadora, los agentes establecieron un dispositivo policial en coordinación con la misma, que permitió identificar plenamente al presunto autor, y tras comprobar su verdadera identidad en las bases policiales, se constató que el investigado percibía simultáneamente diversas prestaciones sociales, obteniendo así un beneficio económico ilícito derivado de la suplantación.

También se investiga a un segundo varón por facilitar su documentación a cambio de una compensación económica

Las diligencias practicadas acreditaron de forma inequívoca la existencia de dos identidades diferenciadas, así como un perjuicio directo a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, al compatibilizar indebidamente salario y ayudas públicas.

El 25 de noviembre de 2025, los agentes procedieron a la detención del principal investigado, y continuaron la investigación que consiguió identificar a un segundo varón, como cooperador necesario, al haber presuntamente cedido su documentación a cambio de una compensación económica.

Esclarecimiento de los hechos

Asimismo, se constató que las nóminas derivadas de la actividad laboral se ingresaban en una cuenta bancaria a nombre del cooperador, si bien el uso efectivo de la tarjeta asociada era realizado por el detenido.

Para localizar al titular legítimo de la documentación utilizada fraudulentamente, se solicitó la colaboración de la Comisaría Provincial de Palma de Mallorca, cuya intervención permitió su localización y toma de declaración en calidad de investigado no detenido, contribuyendo al pleno esclarecimiento de los hechos.

Concluida la investigación, la Policía Nacional remitió un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que adopte las actuaciones que estime oportunas dentro de su ámbito competencial.