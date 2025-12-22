La Policía Nacional destapa en Fuerteventura un fraude dual de identidad y ayudas sociales

La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura a un hombre acusado de suplantar la identidad de un compatriota para trabajar en una empresa mientras percibía simultáneamente ayudas públicas, como prestaciones por desempleo y paternidad, bajo su verdadera identidad. La operación, bautizada como “Marioneta”, ha revelado un caso de fraude laboral y social con un doble beneficio económico ilícito, y ha permitido además identificar a un segundo implicado como cooperador necesario.

La investigación, llevada a cabo por la Comisaría Local de Puerto del Rosario entre el 18 y el 27 de noviembre, se inició tras la detección de irregularidades laborales por parte de una empresa de trabajo temporal de la isla. Según consta en el atestado policial, el ahora detenido habría utilizado la documentación de otro ciudadano para formalizar su contratación, engañando inicialmente a la empresa, que no detectó la suplantación.

Contrato falso, cobros reales

Durante varios meses, el implicado ejerció sus funciones laborales con normalidad hasta que la empresa empleadora comprobó que la persona física que asistía al trabajo no coincidía con la identidad reflejada en los documentos. Tras cesar la relación laboral, la empresa denunció los hechos ante la Policía Nacional, que activó un dispositivo de seguimiento e identificación.

Las pesquisas confirmaron que el sospechoso percibía en paralelo diversas prestaciones públicas bajo su nombre verdadero, lo que evidenciaba un perjuicio directo tanto a la Seguridad Social como a la Hacienda Pública, al compatibilizar de forma fraudulenta el salario con ayudas estatales.

Un segundo implicado y colaboración entre islas

Durante la investigación, los agentes identificaron a un segundo varón como presunto cooperador necesario. Según los indicios, habría cedido voluntariamente su documentación a cambio de una compensación económica. Además, se constató que las nóminas de la actividad laboral eran ingresadas en una cuenta a su nombre, si bien el uso real de la tarjeta bancaria vinculada era realizado por el principal implicado.

La colaboración entre cuerpos policiales fue clave en el desarrollo de la operación. A solicitud de los agentes de Fuerteventura, la Comisaría Provincial de Palma de Mallorca localizó al titular legítimo de los documentos utilizados, quien prestó declaración como investigado no detenido, lo que permitió cerrar el círculo de la investigación.

Informe a la Seguridad Social

Una vez concluidas las diligencias, la Policía Nacional ha trasladado un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social para que valore las actuaciones pertinentes en el ámbito administrativo y fiscal. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial, y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este caso.

La operación “Marioneta” pone de manifiesto el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el fraude documental y la protección del sistema de ayudas públicas, así como la importancia de la colaboración interinstitucional en la detección de delitos complejos que afectan al conjunto de la ciudadanía.