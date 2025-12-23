El Cabildo de Fuerteventura rechaza que con la energía ‘majorera’ se abastezca a otras islas

El Cabildo de Fuerteventura presenta alegaciones a la planificación de la red de transporte eléctrico que desarrolla el Estado para el periodo 2025-2030 para exigir que dicha propuesta se adapte a las singularidades y demanda real de Fuerteventura. En la argumentación, se destaca que en la red de transporte eléctrico no se considere el enlace Fuerteventura-Gran Canaria y que la energía se almacene en la Isla para garantizar el suministro insular.

Además, entre las medidas de integración ambiental, el Cabildo majorero reclama soterrar las líneas de transporte en zonas sensibles por afección a la biodiversidad y al patrimonio natural. Además, se demanda que se contemple una subestación en la zona de Zurita para posibilitar el traslado de la central térmica de El Charco y elimine sistemas de eólica marina en zonas sensibles.

Reivindicación institucional y planificación energética

La presidenta de la corporación insular, Lola García, considera que la mencionada planificación cuenta con la participación de las comunidades autónomas. Ya en su momento, «la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias fue consultada por esta institución sobre el Documento Inicial Estratégico de la Planificación, sin recibir respuesta alguna».

Además, añade que «por ese motivo nos vemos obligados a insistir y presentar de nuevo alegaciones para que esta planificación del Estado contemple la ubicación subestación en la zona de Llanos Pelados (Zurita) para que pueda ser reubicada la Central Térmica de El Charco, una demanda histórica de las instituciones y población majorera». En este sentido, el Cabildo solicita que en la red de transporte eléctrico, «no se considere en ningún caso el enlace Gran Canaria-Fuerteventura, debiéndose fomentar, en todo caso, el almacenamiento y la demanda en los límites de la propia isla de Fuerteventura, para garantizar el suministro a nivel insular».

La presidenta pide asimismo, «que se eliminen de la planificación las localizaciones para ubicar eólica marina que están contempladas en el POEM, una planificación del Estado que no cuenta con el consenso del sector pesquero y que afecta a esta actividad y la biodiversidad marina».

Por su parte, la consejera insular del área de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, apunta que «esta es una muestra más de que las instituciones suprainsulares no respetan las demandas de las administraciones locales. La planificación energética debe avanzar de manera ordenada en el territorio. La Isla debe generar lo que necesite consumir y no sacrificar nuestro territorio para abastecer a otras islas».