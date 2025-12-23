Fuerteventura destina 37 millones de euros a mejorar el suministro de agua

El Cabildo de Fuerteventura dispondrá de un presupuesto para el próximo año de 183.046.000 euros, lo que significa un incremento de más de 13 millones con respecto al ejercicio anterior. El proyecto de presupuestos fue presentado por la presidenta insular, Lola García, que estuvo acompañada de la consejera de Turismo, Marlene Figueroa y la de Economía y Hacienda, Nuria Cabrera, aunque también estuvieron presentes en el salón de plenos varios consejeros del gobierno majorero.

En las cuentas insulares destacan más de 41 millones de euros que serán destinados a inversiones estratégicas, dirigidos a infraestructuras básicas con 9,6 millones de euros para la red de carreteras. Se impulsan, también, otras infraestructuras municipales y sectoriales. Asimismo, se mantiene la coordinación y apoyo a los municipios en materia de vivienda.

Las actuaciones para mejorar el suministro de agua en la Isla siguen centrando gran parte del presupuesto, con 37 millones de euros. En el ámbito de la movilidad y transporte, se destinan más de 13 millones de euros, destinados a la nueva licitación, reforzando la seguridad y accesibilidad del transporte público, y manteniendo la financiación del 100% para la gratuidad de las guaguas.

Además, dentro del compromiso del Cabildo de Fuerteventura con la sostenibilidad, aseguró la consejera Cabrera, se incrementa el apoyo al sector primario con más de 5 millones de euros y se realiza un especial esfuerzo en residuos con casi 7,5 millones de euros de inversión en la gestión insular y mejora del tratamiento de los residuos, siendo este uno de los grandes retos insulares y uno de los ejes centrales del presupuesto de 2026.

El Cabildo continúa realizando un gran esfuerzo económico en becas educativas, con 4,2 millones de euros, mientras que el apoyo al deporte recibe 4,1 millones de euros para modernizar instalaciones deportivas municipales e insulares, apoyar al deporte base, clubes y federaciones, así como fomentar los deportes autóctonos.

El apoyo al tejido empresarial y comercio recibe 2,1 millones de euros y 12,48 se dirigen al desarrollo económico desde el área de Promoción Económica y Cultura. Además, áreas como Turismo reciben 4 millones de euros, Reserva de la Biosfera (2,1 millones de euros), Medio Ambiente (5 millones de euros) Industria (1,4 millones de euros) o Seguridad y Emergencias (3 millones de euros).

Un presupuesto, según indicó la presidenta insular, Lola García, «dirigido a reforzar las políticas sociales, proteger a las personas que vivimos en Fuerteventura e invertir en las infraestructuras básicas que necesita la Isla. Un presupuesto que habla de prioridades y compromiso con esta Isla».

Por su parte, la consejera Nuria Cabrera, destacó que «hemos superado el 87% de ejecución del presupuesto general de 2025 y presentamos, además, un presupuesto para 2026 responsable, equilibrado y pensado para atender a las familias majoreras y reforzar los servicios públicos».