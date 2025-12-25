El Gobierno de Canarias saca a concurso por 215 millones el tramo Aeropuerto–Pozo Negro de la autovía de Fuerteventura

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la construcción del tramo Aeropuerto–Cruce de Pozo Negro de la autovía eje Norte-Sur de Fuerteventura, una actuación estratégica que cuenta con un presupuesto base de 215,9 millones de euros. Se trata del tramo de mayor cuantía de todo el corredor y, según subraya el Ejecutivo autonómico, de la mayor obra pública viaria licitada hasta ahora en la isla.

El proyecto supone un nuevo impulso a una infraestructura largamente reclamada en Fuerteventura y considerada clave para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la cohesión territorial. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado que la iniciativa llega tras superar una tramitación compleja y contar ya con todas las garantías técnicas, administrativas y ambientales necesarias.

Un proyecto clave para el eje Norte-Sur

El tramo Aeropuerto–Pozo Negro forma parte de la carretera Puerto del Rosario–Morro Jable, uno de los principales ejes de comunicación de la isla. Según explicó el consejero, el proyecto fue aprobado técnicamente en septiembre de 2025, mientras que el expediente de contratación se inició el pasado mes de diciembre, una vez culminados todos los informes preceptivos.

Desde el Ejecutivo canario se subraya que este proceso ha requerido un especial cuidado desde el punto de vista técnico y ambiental, dadas las características del territorio y la necesidad de compatibilizar la infraestructura con la protección del entorno natural.

El primer túnel bitubo de Fuerteventura

Entre las principales singularidades del proyecto destaca la construcción del primer túnel bitubo de Fuerteventura, una infraestructura concebida para reducir el impacto de la autovía sobre el territorio. El túnel tendrá una longitud aproximada de 1,2 kilómetros, con falsos túneles en sus bocas de entrada y salida.

Esta solución constructiva permitirá preservar hábitats naturales y proteger especies sensibles, como la hubara, una de las aves esteparias más emblemáticas de la isla. Desde la Consejería se insiste en que la integración ambiental ha sido uno de los ejes centrales del diseño del trazado.

Viaductos, enlaces y mejora de accesos

Además del túnel, el proyecto contempla la ejecución de un viaducto de 190 metros sobre el Barranco de La Torre, así como diversas estructuras asociadas a los enlaces previstos. Entre ellas se incluyen un paso superior y varios pasos inferiores, destinados a garantizar la continuidad de caminos y accesos ya existentes.

La actuación incorporará nuevos enlaces que mejorarán la conexión con carreteras estratégicas como la FV-2, la FV-413 y la FV-50. Esto facilitará los accesos al Aeropuerto de Fuerteventura, a núcleos turísticos como Caleta de Fuste y a distintos enclaves urbanos y rurales del municipio de Antigua.

Infraestructura energéticamente autosuficiente

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su apuesta por la sostenibilidad energética. La autovía contará con sistemas de energías renovables mediante placas fotovoltaicas, diseñados para cubrir la totalidad del consumo eléctrico del alumbrado, incluidos los enlaces y el túnel.

De este modo, la infraestructura será energéticamente neutra y autosostenible, contribuyendo a la reducción de emisiones y a los objetivos de descarbonización marcados por las administraciones públicas.

Impacto en la movilidad y la economía insular

Desde el Gobierno de Canarias se resalta que el tramo Aeropuerto–Pozo Negro supondrá una mejora sustancial de la conectividad y la movilidad en Fuerteventura, especialmente en un eje que soporta un elevado volumen de tráfico diario. Además, se espera que la obra tenga un impacto positivo en la actividad económica y el empleo durante su ejecución.

Las empresas interesadas en concurrir al concurso podrán presentar sus ofertas hasta el 5 de febrero a las 18:00 horas (hora canaria), a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.