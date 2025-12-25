Pájara y la magia de la tradición

En Pájara, estas fechas navideñas no solo son sinónimo del Árbol de Navidad de crochet más alto del mundo, ni del tapete gigante, ni siquiera de las cientos de luces que adornan el pueblo: se enciende con personas. Un centenar de vecinos y vecinas dieron vida al Belén Viviente, una cita que ha dejado de ser un simple acto navideño para convertirse en un espejo de la identidad cultural del municipio. En los alrededores de la iglesia, entre el olor a millo tostado, a pan recién hecho y el murmullo emocionado del público, los vecinos volvieron a demostrar que las tradiciones perduran cuando se sostienen entre muchas manos.

Una memoria viva compartida

Familias enteras, jóvenes, mayores y niños se movían entre escenas cuidadosamente recreadas: artesanos amasando pan, mujeres hilando, pastores conversando, músicos afinando instrumentos. No había artificio, sino autenticidad. Cada gesto, cada detalle, cada mirada transmitía la sensación de estar asistiendo no a una representación, sino a un fragmento vivo de la memoria colectiva de este pueblo majorero.

Uno de los momentos de la recreación popular de los vecinos. / Osain Álvarez

Cientos de personas se acercaron hasta el pueblo para disfrutar de una velada que combinó tradición y convivencia. Las degustaciones típicas, elaboradas por manos expertas, se convirtieron en un punto de encuentro donde visitantes y residentes compartieron conversación, recuerdos y ese orgullo silencioso que despiertan las cosas bien hechas.

La música de la Parranda La Sebada envolvió la noche con un aire festivo y cercano. Sus sones, profundamente arraigados en la cultura majorera, añadieron un matiz emocional que hizo vibrar a los asistentes. «Su esfuerzo y dedicación hicieron que esta estampa del Belén Viviente fuera realmente especial», destacó el concejal de Cultura, José Manuel Díaz, visiblemente satisfecho con la implicación vecinal.

Los ganaderos dialogan sobre el ganado de costa. / Osain Álvarez

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, subrayó el valor comunitario de este evento y de otros ya desarrollados. «Es un orgullo ver cómo los vecinos y vecinas de todas las edades se unen para mantener viva nuestra tradición navideña. Esta iniciativa no solo fortalece nuestro sentido de comunidad, sino que también ofrece una oportunidad única para que visitantes y residentes disfruten de nuestra programación cultural y de la belleza del pueblo».