Música
Gara Alemán presenta en enero su primer EP oficial, con cinco temas
La cantante majorera vive un momento de éxito marcado por varios galardones
La talentosa cantante de Fuerteventura Gara Alemán, nominada y galardonada recientemente en varios espacios culturales por su trayectoria musical, ha anunciado el lanzamiento de su primer EP oficial de cinco canciones previsto para el próximo 17 de enero.
Hace escasos días, la artista majorera celebró una listening party en el Auditorio de Puerto del Rosario, que registró un lleno de asistentes. Contó con el apoyo de Zukoabega Producciones, empresa que la representa, para presentar su nuevo lanzamiento. Interpretó en directo los temas, permitiendo a los asistentes descubrir de primera mano la esencia sonora y emocional del proyecto. Un momento emotivo fue la canción dedicada a su abuela.
