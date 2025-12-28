Salvar el Saladar de Jandía

El Saladar de Jandía, el mayor humedal de Canarias y único Sitio de Interés Científico de Fuerteventura, es una de las joyas naturales de la isla majorera. Se trata de un ecosistema que se forma por la inundación periódica de la Playa del Matorral, a la entrada del pueblo de Morro Jable. Las mareas vivas en algunas épocas del año elevan el nivel del agua y convierten este enclave natural de un enorme interés científico en un espacio clave para aves marinas y migratorias, así como para la vegetación de matorral halófilo termoatlántico que habita en su entorno.

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha concedido una subvención directa al Cabildo majorero, por un importe de 249.815 euros, destinada a la ejecución de la intervención denominada Naturalización del Saladar de Jandía. Esta actuación se integra en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Canarias, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El proyecto prevé la retirada de la antigua depuradora y regenerar el terreno

El citado proyecto se centra en la recuperación ecológica de un área protegida mediante la retirada de infraestructuras obsoletas y la restauración de la geomorfología original del terreno. Para ello, el trabajo se ha dividido en cuatro fases de ejecución.

Fases de la intervención ambiental

La primera es el desmontaje y eliminación de la antigua planta depuradora, cuyo vaso soterrado se encuentra en estado ruinoso, siendo incompatible con la normativa de conservación del espacio.

Una segunda fase es la eliminación del relleno actual para recuperar la cota natural del saladar, bajando la plataforma de los +3,40 metros actuales a los +2,50 metros originales y teniendo especial cuidado para no descubrir las raíces de la vegetación existente bajo el relleno.

El tercer paso consistirá en el tratamiento del medio, rehabilitando una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados. Para ello se utilizará tierra de desmonte tamizada, que se emplearán en el perfilado del terreno y en la creación de un talud de protección.

La última fase se centrará en la integración paisajística. Entre las acciones previstas destaca la plantación en la base del talud de aquellas especies vegetales que nacen de forma natural en el saladar. El objetivo es plantar 104 ejemplares de especies autóctonas de forma aleatoria, sin formar grupos o distribuciones geométricas. Las especies escogidas son Chenoleoides tomentosa (algoera), Salsola vermiculata (matabrusca), Tetraena fontanesii (uva de mar) y tres ejemplares de Tamarix canariensis (tarajal). Los trabajos de recuperación del Saladar de Jandía están previstos que finalicen dentro de seis meses, con la fecha tope del 30 de junio de 2026.

«No gestionamos solo hoteles y aeropuertos; nuestra prioridad es impulsar una gestión transversal que proteja nuestros parajes y espacios naturales», defendió la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subrayando que «esta intervención responde a la necesidad de renovar y aportar valor a las zonas más emblemáticas de las islas». «La renaturalización de este espacio fortalecerá la resiliencia de nuestro litoral», añadió.

Entre las acciones destaca la plantación de 140 ejemplares de especies autóctonas

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, señaló por su parte que desde el Cabildo se han venido desarrollando diversas «actuaciones de conservación en la zona, entre ellas la mejora del vallado, pasarelas y elementos de protección del espacio». Por lo tanto, resumió, «la intervención que ahora se pone en marcha da continuidad a ese trabajo previo y contribuye a reforzar la sostenibilidad del litoral».

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, también valoró la importancia del proyecto para recuperar el Saladar de Jandía.