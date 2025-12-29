Bienestar social y las infraestructuras, retos del Cabildo de Fuerteventura para 2026

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó ayer el presupuesto general para 2026, que asciende a 183.046.000 euros, lo que supone un incremento de más de 13 millones de euros, un ocho por ciento más respecto al ejercicio anterior. Las cuentas salieron adelante por 17 votos frente a los seis de los consejeros populares y Sergio Lloret. Una vez más se produjo la división de voto en Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), dado que mientras Águeda Montelongo dio su apoyo a las cuentas, Lloret rechazó las mismas.

Entre las prioridades del gobierno insular para el próximo año destacan la atención a las personas, la inversión en infraestructuras básicas, así como impulsar el deporte, apoyar a la juventud o la movilidad.

Atendiendo a estos grandes bloques, se refuerzan las políticas sociales, recibiendo esta área casi 30 millones de euros del presupuesto, destacando más de 15 millones para programas sociales, atención a las personas dependientes, la igualdad o la inclusión, y un impulso decisivo a la residencia sociosanitaria de mayores de Gran Tarajal. Se mantiene el apoyo continuado al tercer sector.

Las infraestructuras básicas reciben 43 millones de euros de inversión, con 9,6 millones de euros para carreteras y otras partidas para infraestructuras municipales y sectoriales. A través de los planes de cooperación municipal, se destinan 19 millones de euros a actuaciones que hacen posible la vivienda, a través de infraestructuras básicas que financian urbanización, saneamiento, redes de agua, accesos y servicios básicos.

Las actuaciones para mejorar el suministro de agua centran gran parte del presupuesto del Cabildo, con 37 millones de euros. A la movilidad sostenible se destinan más de 13 millones de euros, reforzando la seguridad y la accesibilidad del transporte público, y se mantiene la financiación del 100 % de la gratuidad de las guaguas para residentes.

La presidenta insular, Lola García, aseguró que las cuentas van a permitir a la institución seguir trabajando «por el bienestar de las personas, gracias a la planificación y la gestión».

Por su parte, la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, apuntó que «es un presupuesto que fortalece lo social y pone las cuentas al servicio de las personas, al mismo tiempo que se apuesta por la modernización de nuestras infraestructuras. Es el presupuesto que necesita la isla para dar respuesta a las demandas de la población».