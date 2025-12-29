La depuradora de Puerto del Rosario podrá tratar hasta seis millones de litros diarios

La ampliación de la depuradora de Puerto del Rosario supondrá una inversión cercana a los 14 millones de euros y una producción diaria de 6.000 metros cúbicos (seis millones de litros) diarios. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo majorero y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario suscribieron ayer el acuerdo del proyecto, que se encuentra ya en fase de licitación. Así lo acordaron los titulares de las tres administraciones, Manuel Miranda, Lola García y David de Vera, cuyo convenio de colaboración permitirá desarrollar los trabajos para duplicar la capacidad de esta instalación.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 20 meses una vez se adjudiquen por licitación pública, contemplan la ampliación integral de las líneas de tratamiento, incorporando nuevos sistemas de depuración de mayor eficiencia y fiabilidad. Entre las principales mejoras, destaca la implantación de procesos avanzados de tratamiento biológico, que permiten obtener un producto depurado de mayor calidad, facilitando el cumplimiento de los estándares exigidos para la reutilización del agua.

El proyecto es «una actuación estratégica para modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio y garantizar una gestión eficiente, segura y sostenible del ciclo integral del agua en Fuerteventura», indicó Miranda, quien explicó que la situación de la planta en la actualidad es insostenible debido al crecimiento de la demanda actual y futura. «La actuación permitirá duplicar la capacidad de tratamiento hasta los 6.000 metros cúbicos diarios, y mitigará los efectos de episodios de lluvias intensas, al tiempo que asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración, vertido y reutilización de aguas residuales urbanas».

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, hizo hincapié en la planificación que se viene realizando entre la Corporación insular, Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF), Consejo Insular de Aguas, así como el resto de administraciones públicas como el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos. «Las obras hidráulicas siguen siendo la máxima prioridad de este Cabildo. Desde la Corporación insular seguimos impulsando obras importantes para mejorar la situación de forma definitiva».

La presidenta insular, también destacó otras actuaciones como la planta desaladora que necesita el sur de la Isla y la continuidad en la optimización del ciclo de agua, con actuaciones para mejorar el saneamiento y depuración.

Por su parte, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, enfatizó en «la importancia de este día para el municipio, porque se va a revertir la situación en cuanto a depuración y saneamiento del agua, que está siendo un factor limitante para el desarrollo urbanístico en la capital de la Isla».