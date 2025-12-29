TUI Nordic abre una conexión directa de Fuerteventura con Estocolmo

La compañía TUI Nordic ha comunicado al Patronato de Turismo que a partir de la temporada alta de 2026/27 recuperará los vuelos directos con Fuerteventura, sin escalas, desde Estocolmo (Suecia). Será entre el 30 de octubre de 2026 y el 9 de abril de 2027.

La consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, explica que un gigante como TUI Nordic vuelva a programar una conexión directa con Fuerteventura «es un logro trascendental dentro del objetivo de recuperar cuota de mercado en el turismo nórdico, que se distingue por tener valores medioambientales, criterios de sostenibilidad y mayor capacidad de gasto».

Por su parte, el director comercial de TUI Nordic, Tommy Serban, expresó su satisfacción por «poder ofrecer una ruta directa a Fuerteventura para la próxima temporada alta. El interés por las vacaciones activas y las experiencias en la naturaleza está creciendo, y la isla es perfecta para los viajeros que quieren combinar la vida de playa con actividades». En su comunicación oficial, TUI Nordic señala que recupera los vuelos directos a Fuerteventura para el invierno de 2026 y apostilla que «el próximo año, las playas más largas de Canarias estarán más cerca para los viajeros suecos».

Más conexiones y viajes más cortos

De esta forma, la compañía de viajes TUI continúa ampliando su oferta y lanzará una nueva ruta directa a Fuerteventura con TUIfly Nordic desde el aeropuerto de Estocolmo Arlanda en el próximo invierno. Esta nueva iniciativa supone tiempos de viaje más cortos y más opciones para los viajeros suecos que deseen descubrir «uno de los destinos más escénicos y mejor conservados de Canarias».

TUI Nordic resalta de Fuerteventura sus valores medioambientales y su respeto a la conservación del entorno natural con criterios de sostenibilidad. «A pesar de ser la segunda isla más grande del archipiélago canario, el turismo se percibe como menos masivo que en otras islas. Esto la convierte en una opción atractiva para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y entornos auténticos».

El turismo nórdico destacó el pasado año por su mayor gasto medio por persona y por día.