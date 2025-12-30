Lola García: «Somos el Cabildo que más invierte en ayudas al estudio»

Dirección clara, planificación y gestión serán los objetivos del gobierno insular para el próximo año. Pretenden reforzar las inversiones para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la isla.

¿Qué balance hace de la gestión del Cabildo de Fuerteventura en 2025?

Hemos trabajado con planificación, por el bienestar de las personas que vivimos en Fuerteventura, con unas líneas de trabajo claras: reforzar lo social y la atención a las personas, mejorar servicios básicos como las carreteras o el transporte, e impulsar el apoyo a nuestra juventud para que los jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Todo ello a través de inversiones estratégicas, superando el 87% del nivel de ejecución presupuestaria, y manteniendo estas líneas de trabajo para el año 2026, siempre de manera cercana a la población majorera, como indica nuestro lema “Fuerte a Tu Lado”. Por lo tanto, hago un balance positivo de este 2025, tanto por haber sido capaces de desbloquear obras y proyectos claves, como por haber iniciado o culminado otros que marcarán un antes y un después. No obstante, queda mucho por hacer y la planificación seguirá marcando nuestro camino.

¿En qué se refleja el apoyo a los jóvenes de Fuerteventura?

Fuerteventura debe sentirse orgullosa de su política de becas al estudio: somos el Cabildo que más invierte en becas y el que más líneas de ayudas al estudio ofrece. Además, la Corporación insular es la única que concede ayudas para alumnado de Bachillerato y se ha trabajado para ir adelantando cada vez más la apertura de la convocatoria, ampliando también las ayudas a estudios de posgrado y especialización de Formación Profesional. Como resultado, en el curso 2024/2025 se concedieron 4,6 millones de euros en las diferentes líneas de becas, la mayor inversión en becas de la historia del Cabildo. Asimismo, desde la Consejería de Juventud se conceden ayudas a proyectos juveniles impulsados por colectivos y ayuntamientos, así como el certamen Maxo Arte Joven, para dar a conocer el talento joven de Fuerteventura.

Los planes de empleo son otras de las iniciativas notorias

Sí. Desde 2023 potenciamos las políticas de empleo, porque sabemos lo importantes que son para nuestra población. Estamos hablando de centenares de personas que se han beneficiado de planes como “El Cabildo Actúa”, que ha permitido la mejora de centros educativos de toda la Isla, o el PFAE de Garantía Juvenil, enfocado a la atención de personas dependientes.No podemos olvidar tampoco el programa Nuevas Oportunidades de Empleo o Dual Inserta, del que se benefician recién titulados universitarios o de FP. Este año se concedieron, además, más de 1,2 millones de euros a iniciativas empresariales y al fomento de la contratación de nuestros autónomos y pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de desarrollar el tejido empresarial insular.

En relación a los recursos sociosanitarios, ¿en qué se ha mejorado?

El bienestar y la atención que reciben las personas es nuestro pilar fundamental. Por eso, en dos años y medio se ha trabajado para duplicar las plazas sociosanitarias que necesita Fuerteventura, para dejar de estar a la cola de Canarias en este aspecto.Uno de los hitos más destacados es el comienzo de las obras de la Residencia de Mayores de Gran Tarajal, gracias al trabajo coordinado de las áreas de Acción Social, Contratación e Infraestructuras, así como Ordenación y el Ayuntamiento de Tuineje para la cesión del suelo. Este recurso incrementará las plazas sociosanitarias en 90: 60 residenciales y 30 de estancia diurna. Trabajamos para licitar otros recursos en el resto de municipios, como un Centro de Día en Costa Calma y otro en la zona de Antigua-Betancuria, en coordinación con los ayuntamientos. Además, se ha puesto especial énfasis en el área de salud mental, muy importante para la población, y ya está culminada la Residencia Insular de Salud Mental, ubicada en Puerto del Rosario.Es decir, estamos dotando a la Isla de infraestructuras acordes al crecimiento poblacional que ha experimentado Fuerteventura.

Hacía referencia al crecimiento poblacional. Precisamente, se ha hablado mucho del reto demográfico que enfrenta Canarias.

En solo veinte años, la población ha crecido en la Isla un 75,5%. No ha habido tiempo para que los servicios básicos se adapten a un incremento tan desmesurado. Por ello, en dos años y medio se ha realizado un gran esfuerzo desde el Cabildo para la mejora de carreteras y los planes de cooperación municipal, con obras de proximidad para mejorar servicios básicos. Es importante resaltar que el presupuesto de 2026 contempla casi 20 millones de euros en actuaciones que hacen posible la vivienda, a través de los planes de cooperación municipal que financian urbanización, saneamiento, redes de agua, accesos y servicios esenciales.No obstante, tenemos que ser cautos y encontrar el equilibrio entre atender la demanda de vivienda y no generar un efecto llamada que continúe incrementando la población de manera desmesurada, lo que iría en detrimento de los servicios públicos y, en consecuencia, de la población que ya vive en la Isla. En definitiva, hay que contener el desarrollo para poder mantener estándares de calidad de vida óptimos..

¿Lo mismo ocurre con el agua?

Las infraestructuras hidráulicas han sido la gran prioridad de este Cabildo. Fuerteventura ha vivido una situación insostenible, con cortes prolongados, una producción insuficiente, redes deterioradas y depósitos limitados. Esto obligó a mantener la situación de emergencia hídrica y a planificar una estrategia de obras e inversiones que ha permitido mejorar notablemente la situación desde 2023. Más del 60% de las obras de emergencia están culminadas, lo que ha permitido salir de la emergencia hídrica tras años de esfuerzo e inversión, y que en Fuerteventura se produzca y almacene más agua que nunca. Somos conscientes de que queda mucho por hacer para revertir la situación de forma definitiva y, en esa línea, seguiremos destinando recursos.

Otro de los servicios afectados es el transporte. ¿Va a mejorar el transporte interurbano en 2026?

Desde que se inició la gratuidad, en enero de 2023, el Servicio de Transportes del Cabildo insular ha tramitado en torno a 22.400 nuevas tarjetas de bono residente canario, lo que supone un incremento del 44% interanual en el número de viajeros solo en Fuerteventura.Somos conscientes de que el servicio debe mejorar para atender esta demanda y, por eso, desde la Consejería de Transportes promovemos la primera licitación de servicio público que tramita la institución en toda su historia. Es un paso decisivo que permitirá mejorar sustancialmente el servicio. Los pliegos están elaborados y contamos con todos los elementos que exige el procedimiento, a expensas de un informe externo al Cabildo. Ha sido un proceso largo, pero muy riguroso, y esperamos que permita una mejora real del servicio. Mientras tanto, hemos renovado la mitad de la flota de transportes con 22 nuevos vehículos y se recibirán tres guaguas eléctricas más, que reforzarán uno de los trayectos más demandados entre la Estación de Guaguas de Puerto del Rosario y el Aeropuerto.