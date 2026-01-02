Chocolate con leche de camella para recibir a los Reyes Magos

Chocolatada casera elaborada a fuego de leña, preparada con leche de camella canaria; interpretación de los personajes reales; camellos reales luciendo trajes elaborados; la Estaciones de Belén; pasaporte oficial del Camino de Sus Majestades de Oriente; Mercado Real; los camellos de los Deseos; el Banquete Real del Camello Canario; desfile de camellos canarios, acompañados también por burros majoreros o la recreación de oficios tradicionales, figuras vecinales y personajes simbólicos. Estas son algunas de las novedades de la Cabalgata de Reyes que preparan para el próximo lunes los vecinos de La Lajita y que recrea este acto retrocediendo hace medio siglo. Organizada por la Fundación Chekipa de Oasis Wildlife, el Ayuntamiento de Pájara y la Asociación Sociocultural y Comunidad de La Lajita, así como de varios colectivos, la noche estará envuelta en magia e ilusión.

En esta quinta edición de la auténtica cabalgata real se incorpora varias novedades relevantes que refuerzan su carácter comunitario y el sentido del relato compartido. La celebración se completa con una chocolatada casera elaborada a fuego de leña, preparada con leche de camella canaria de Dromemilk Camel Bio Farm, como gesto de acogida y cierre colectivo del Camino.

A ello se suma la consolidación de las Estaciones de Belén y del Mercado Real como ejes centrales de la experiencia previa, así como una mayor interpretación de los personajes reales, reforzando el papel activo de quienes participan en la construcción del relato. Como novedad destacada, los camellos reales lucirán trajes elaborados artesanalmente en punto y croché por artesanas canarias, fruto de meses de trabajo manual que ponen en valor el oficio, el tiempo y la creación local.

La participación de la Fundación Chekipa y de Oasis Wildlife en este modelo de cabalgata responde a una reflexión progresiva sobre el papel que debe ocupar el camello canario en las celebraciones de Reyes, entendiendo su presencia como un elemento que exige cuidado, coherencia y sentido.

Guacimara Cabrera, responsable de la Fundación Chekipa, señala que esta cabalgata es el resultado de años de trabajo y de una enorme implicación colectiva. «Este evento me emociona profundamente, porque demuestra que cuando se quiere, se puede. Aquí hay muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo y una comunidad entera trabajando unida. No es solo el ejemplo de un pueblo, es un modelo que debería replicarse: cuando la cultura se cuida y se transmite de generación en generación, el tamaño del lugar deja de importar. Esta cabalgata es una verdadera prueba de fe en lo que somos y en lo que podemos construir juntos», apuntó Cabrera.

Cabalgatas reales

Los diferentes municipios ultiman los detalles para acoger el lunes la llegada de sus Majestades de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Para ello, han diseñados diversos actos para que los más pequeños disfruten de una jornada repleta de magia e ilusión.

Puerto del Rosario. La salida será a las 17:30 horas desde el muelle comercial, y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar al Belén Gigante, donde los Reyes Magos harán su parada para saludar a todos los asistentes.

Pájara. Sus Majestades tendrán una jornada intensa en el municipio de Pájara. Cargados de regalos visitarán a partir de las 10.00 horas los pueblos de La Lajita, Cardón y Ajuy, mientras que a las 17.00 horas participarán en las cabalgatas que se celebrarán en Morro Jable, Costa Calma y Pájara. A esta última localidad llegarán desde el pueblo de Toto donde han descansado durante varias horas.

Antigua. Los Reyes comenzarán su visita a las 16:00 horas en El Castillo y a las 18:00 horas iniciarán la bajada de la montaña hacia la plaza de Antigua.

Betancuria. La comitiva real llegará a Valle de Santa Inés a las 16.00 horas para posteriormente continuar hacia Vega de Río Palma (16.45) y Betancuria (17.30).

Tuineje y La Oliva. Sus Majestades también realizarán un recorrido por estos municipios donde recogerán las cartas de los niños con sus peticiones.