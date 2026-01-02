La contaminación lumínica se reduce en el poblado de Cofete

El Cabildo de Fuerteventura cerró el pasado año con la ejecución de la iniciativa de modernizar el alumbrado del poblado de Cofete, uno de los rincones más simbólicos de la Isla y referente de su naturaleza indómita en convivencia con la presencia humana.

El proyecto, ya adjudicado, contempla la ampliación de puntos de luz, de los 11 actuales a los 15, y el cambio de las luminarias tradicionales por otras autónomas, sostenibles y respetuosas con las aves y los cielos nocturno.

Con esta iniciativa, Fuerteventura mejora infraestructuras y paisajes de gran simbolismo para los residentes y turistas con cargo a la actividad turística a través de fondos Next Generation UE del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Esta actuación está incluida en el programa Fuerte por Naturaleza. El proyecto mejora la eficiencia energética mediante la instalación de un sistema de alumbrado público fotovoltaico, alineado con los estándares más exigentes en materia de sostenibilidad.

Las luminarias existentes han quedado obsoletas y deterioradas por el efecto de la climatología y el ambiente salino, posibilitando ahora una solución duradera, autónoma y respetuosa con el entorno. Por ello, la intervención del Cabildo pretende contribuir a la seguridad, calidad y confort en la zona, preservando al máximo su integración paisajística en sintonía con las figuras de protección medioambiental de las que disfruta el poblado de Cofete.

La presidenta de la corporación insular majorera, Lola García, destaca la importancia de fomentar la protección de la calidad del cielo nocturno majorero, «de gran valor científico, astronómico y natural. Una intervención que se enmarca dentro de la apuesta del Cabildo por un turismo sostenible, preservando al máximo la integración paisajística del alumbrado en el entorno y reduciendo la contaminación lumínica».

Por su parte, la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, defiende esta actuación y la importancia de desarrollar una política turística que «reinvierta en destino como parte de la estrategia de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura».