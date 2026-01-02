Fuerteventura inaugura el Festival Internacional de Música de Canarias con propuestas de alta calidad
La programación del Festival Internacional de Música de Canarias en Fuerteventura, del 9 al 11 de enero de 2026, incluirá actuaciones de solistas y agrupaciones que también visitarán Lanzarote y Gran Canaria.
Fuerteventura será una de las primeras islas en recibir al 42º Festival Internacional de Música de Canarias, con una programación que se desarrollará entre el 9 y el 11 de enero de 2026, marcando así el arranque de la cita musical en el oriente del archipiélago.
Durante estos días, la isla acogerá actuaciones que aúnan excelencia artística y cercanía al público local. Aunque el programa detallado para Fuerteventura no se ha desglosado en la nota de prensa principal, se sabe que entre los primeros en actuar estarán agrupaciones y solistas que también recorrerán otras islas como Lanzarote y Gran Canaria.
Una de las actuaciones más esperadas es la de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Mark Chichon, que podría presentarse en esta isla dentro de su gira por el archipiélago, con un programa dedicado íntegramente a Mozart. Asimismo, se espera que iniciativas como el festival #EnParalelo también hagan escala en Fuerteventura, promoviendo espectáculos multidisciplinares con sello isleño.
Con estos conciertos, Fuerteventura se reafirma como una de las sedes clave del FIMC, ofreciendo a residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de grandes figuras internacionales sin salir de la isla.
