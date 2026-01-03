Un cuarto de siglo de Maxo Arte

Que el talento joven majorero está en plena ebullición no es una sorpresa. Así quedó demostrado durante el transcurso de la gala del certamen Maxo Arte Joven, un evento que puso en valor el ingenio de los jóvenes en esta nueva edición donde se entregaron 57 premios a los diferentes creadores en distintas disciplinas artísticas. El acto, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, se desarrolló en el Centro Insular de Juventud, donde se inauguró, además, la exposición con las obras participantes, que recorrerá posteriormente diferentes espacios de la isla.

Maxo Arte Joven cumple 25 años, consolidándose como una de las principales iniciativas de apoyo a la juventud creadora y al desarrollo cultural desde edades tempranas. El certamen reunió obras en una amplia variedad de modalidades artísticas, que abarcan las artes visuales, literarias, musicales y escénicas. Entre ellas destacan la fotografía en sus vertientes documental, artística y de naturaleza; la pintura, el dibujo, el diseño gráfico y textil, la escultura e instalación y el cómic. También tuvieron un peso importante las modalidades literarias, con narrativa y poesía, así como la música, que incluyó música clásica, canción de autor y otras propuestas musicales. El certamen se completa con disciplinas como las artes escénicas y la cinematografía, reflejando la diversidad creativa de la juventud isleña.

Imagen de los asistentes a la gala de Maxo Arte 2025. / La Provincia

Durante la gala, la presidenta insular, Lola García, felicitó a los ganadores y agradeció la participación, subrayando que «hace 25 años, Fuerteventura hizo una apuesta clara por dar voz al talento de la juventud con Maxo Arte Joven, una iniciativa pensada para ofrecer oportunidades reales, para dar visibilidad y apoyo a quienes apuestan por el arte como forma de expresión y también como camino de futuro».

Por su parte, el consejero de Juventud, Adargoma Hernández, destacó que «este es un año especial por el aniversario de Maxo Arte Joven, que se ha convertido en un punto de encuentro donde podemos ver el gran talento de la juventud de la isla. Tenemos que felicitar a los y las participantes por compartir ese talento».

Hasta mañana estará operativo el Maxo Arte Market Navidad, donde los creadores y creadoras de la isla podrán comercializar sus obras al público asistente.