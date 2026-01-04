Binter lanza su primer Bintazo de 2026 con vuelos desde 21 euros para viajar fuera de Canarias

La aerolínea canaria Binter ha iniciado el año 2026 con una nueva edición de su conocida promoción Bintazo, ofreciendo vuelos a precios reducidos para viajar fuera del archipiélago. Esta campaña estará activa hasta el 19 de enero e incluye 18 destinos nacionales y tres internacionales, con vuelos disponibles para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026.

Los precios promocionales parten desde 21 euros por trayecto, una tarifa válida para residentes canarios que reserven ida y vuelta, por ejemplo, en rutas hacia Sevilla y Valencia. En el caso de Madrid, el coste se sitúa en 26 euros por trayecto, también para residentes y con compra de billete de ida y vuelta.

Una de las características que diferencia a esta oferta es que todas las tarifas incluyen servicios adicionales sin coste, como:

Equipaje de mano gratuito

Entretenimiento a bordo

Aperitivo gourmet de cortesía

Estos elementos forman parte del servicio diferencial de la aerolínea y son válidos independientemente del destino o la tarifa seleccionada.

Destinos nacionales incluidos en la promoción

Binter ha incluido en esta promoción una amplia variedad de destinos peninsulares y baleares, lo que ofrece múltiples opciones para los canarios que deseen viajar por España en primavera o verano. Entre los destinos destacados se encuentran:

Madrid

Sevilla

Valencia

Vigo

A Coruña

Asturias

Jerez de la Frontera

Santander

Pamplona

Zaragoza

Murcia

Badajoz

Córdoba

Mallorca

Valladolid

Almería (disponible en temporada de verano)

(disponible en temporada de verano) San Sebastián

Esta cobertura permite conectar Canarias con prácticamente todos los puntos cardinales del territorio peninsular, facilitando tanto escapadas culturales como visitas familiares o viajes por trabajo.