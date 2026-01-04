Fuerteventura registra casi 4.000 personascon algún grado de discapacidad

El Cabildo de Fuerteventura renovará el convenio con el Gobierno de Canarias para la gestión del reconocimiento del grado de discapacidad en la isla. A finales del pasado año se registraban en Fuerteventura cerca de 4.000 personas con algún grado de discapacidad.

Con este convenio, la isla majorera seguirá contando con un equipo multidisciplinar permanente para la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el reconocimiento del grado de discapacidad. El equipo humano estará formado por un psicólogo, trabajadores sociales, un médico, una enfermera, un administrativo y un terapeuta ocupacional que tendrán la misión de valorar a las personas discapacitadas y cuya labor permitirá agilizar los trámites.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha destacado la importancia de un acuerdo que permite agilizar los trámites de valoración de las personas con discapacidad, aliviando las listas de espera de un servicio prioritario para el bienestar de las personas.

En opinión del consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, este convenio permite agilizar el servicio, «mejorando los tiempos para las valoraciones médicas con un equipo multidisciplinar, entre Cabildo, Servicio Canario de Salud y Dirección General de Discapacidad».

En noviembre de 2025, en la isla se registraban más de 3.800 personas con algún grado de discapacidad. En el año 2024, «gracias a este convenio se hicieron 516 valoraciones y en 2025 unas 710, por lo que hemos ido resolviendo una problemática importante para la Isla», explicó Alonso.