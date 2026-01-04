Sanidad realiza talleres para promocionar el bienestar entre los escolares de Fuerteventura
La Red de Promoción de la Salud de Atención Primaria de Fuerteventura ha puesto en marcha su programa en todos los centros educativos de la isla, tras completar el primer trimestre de actividad
La Red de Promoción de la Salud de Atención Primaria de Fuerteventura (RedPSAp), dependiente de la Gerencia de Servicios Sanitarios de la Isla, ha puesto en marcha su programa de intervenciones en centros educativos de la isla, tras completar el primer trimestre de actividad.
Durante este periodo, la RedPSAp ha desarrollado acciones de promoción y prevención de la salud en la totalidad de los municipios majoreros, alcanzando a todos los centros educativos de la isla.
El programa se fundamenta en la prevención, la promoción de la salud desde edades tempranas, así como en el trabajo en red desde Atención Primaria. Todos los centros educativos cuentan al menos con una enfermera o enfermero de referencia, responsable de coordinarse con los equipos directivos y docentes, programar las intervenciones y llevar a cabo las actividades.
