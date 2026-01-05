Los Reyes ya disponen del censo de los niños de Fuerteventura para visitarlos este lunes

Los diferentes alcaldes de Fuerteventura entregarán hoy la llave maestra de todos los domicilios de la isla y el censo municipal donde están registrados los más pequeños, a sus Majestades de Oriente. El objetivo de los regidores majoreros no es otro sino facilitar el acceso a cada uno de los hogares para que los Reyes Magos accedan a depositar los juguetes y regalos.

Fuerteventura vivirá hoy una jornada de magia e ilusión con la llegada de los Reyes de Oriente que realizarán una intensa jornada de trabajo dado que tienen que visitar los seis municipios de la isla. Además, el esfuerzo se multiplica en Pájara, no en vano Melchor, Gaspar y Baltasar tendrán una jornada maratoniana dado que participan de forma activa en seis actos: La Lajita, Ajuy, Cardón, Pájara, Costa Calma y Morro Jable, convirtiéndose en el municipio de Canarias que más cabalgatas celebra. Sin embargo, será en La Lajita donde se desarrollará una cabalgata tradicional como hace medio siglo.

Puerto del Rosario ya está preparado para la gran cabalgata que contará con una importante iniciativa de un tramo amable, sin ruido, para niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA). Además, el Tren Real permitirá la participación de las personas con movilidad reducida.

La salida de la comitiva real está prevista a las 17:30 horas desde el muelle comercial, y recorrerá las principales calles del centro capitalino hasta el Belén Gigante, donde los Reyes Magos recibirán las cartas de los niños con sus peticiones.

Los niños de Gran Tarajal también disfrutarán de una noche mágica e ilusionante con la cabalgata. Partirá a las 18:30 horas desde el Colegio Cristóbal García Blairzy hasta la Plaza Tran Tran. Desde el Ayuntamiento de Tuineje hacen un llamamiento para que los asistentes participen ataviados con ropa de campesino o vestimenta de acontecimientos bíblicos.

Sus Majestades madrugan en La Oliva, donde se les ha preparado una recepción oficial en la plaza pública del pueblo antes del inicio del recorrido por todos los pueblos del municipio. Sin embargo, a las 18:00 horas participarán en la gran cabalgata de Corralejo, con salida desde el C.C. Las Palmeras hasta la plaza Patricio Calero.

Antigua ha programado dos desfiles con los Reyes Magos. Uno en la localidad turística de Caleta de Fuste y otro en el casco urbano de Antigua, mientras que en Betancuria sus Majestades visitarán El Calle, La Vega y el casco histórico de Betancuria.