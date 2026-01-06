La falta de controladores preocupa al Cabildo por la seguridad aérea

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, ha vuelto a expresar su preocupación ante las deficiencias del servicio que se viene prestando en el control aéreo del aeropuerto internacional de Fuerteventura, tras conocerse la noticia de que el aeropuerto de El Hierro reduce su horario por falta de controladores. García se hace eco de la denuncia de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) de la reducción del número de trabajadores en la torre de control.

La situación que padecen los herreños, según indican los datos del sindicato USCA, podría trasladarse a otros aeropuertos canarios operados por la misma empresa privada (Saerco), como es el caso de los de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Por este motivo, «volvemos a reclamar soluciones urgentes que garanticen la continuidad y calidad del servicio», señala García.

Tanto el Cabildo insular de Fuerteventura como la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) han solicitado al Ministerio de Transporte y Movilidad, en reiteradas ocasiones, que interceda ante la situación, recuperando la gestión pública del servicio hasta que se pueda prestarse con todas las garantías.

Sin embargo, como respuesta «AENA nos aseguraba que el servicio está garantizado, aun cuando la propia empresa privada Saerco ha reconocido, en sede judicial, que no puede cumplir con el servicio en las condiciones laborales adecuadas, una inviabilidad que pone en peligro la prestación del servicio de forma segura, eficaz y continuada», señala la presidenta majorera.

Según las cifras de USCA, desde julio del recién finalizado 2025, el Aeropuerto de Fuerteventura ha pasado de 15 a 10 trabajadores en la torre de control. «Las consecuencias están siendo más que visibles, como lo ocurrido en El Hierro, por lo que se necesitan soluciones urgentes a este y otros asuntos prioritarios que afectan a la imagen, funcionamiento y seguridad de una infraestructura estratégica para la isla de Fuerteventura como es el aeropuerto».

En julio, el Cabildo ya había solicitado al Ministerio de Transportes una actuación urgente para garantizar un control aéreo seguro en el aeropuerto.