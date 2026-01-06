La Fiscalía pide doce años de cárcel a un hombre por agresión sexual en Fuerteventura

La Fiscalía solicita para un hombre 12 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años, así como 10 años de libertad vigilada. Los hechos sucedieron en la localidad turística de Corralejo y serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El Fiscal, en la causa del procedimiento tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, considera en su escrito de conclusiones provisionales que el procesado, identificado como A.F.P., mayor de edad y sin antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con la menor de edad C.T.M. durante varios meses en el año 2023.

Según la Fiscalía, entre los días 18 y 25 de mayo de 2023 hallándose ambos en el domicilio del procesado sito en Corralejo, movido éste por el ánimo de satisfacer su impulso sexual y sin el consentimiento de C.T.M., la penetró en diversas ocasiones, tanto vaginal como bucalmente.

La joven sufrió como consecuencia de los hechos relatados, diversos trastornos como ansiedad y depresión.

Los hechos anteriormente relatados, a juicio del Fiscal, son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años previsto y penado en varios artículos del Código Penal.

Asimismo, desde la Fiscalía se sostiene que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, así que procede imponer al procesado la pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el período de la condena privativa de libertad, 10 años de libertad vigilada a cumplir de manera sucesiva a la pena de prisión, la prohibición de comunicarse con la joven agredida por cualquier medio de comunicación, medio informático o telemático así como aproximarse a a una distancia inferior de 500 metros respecto de su domicilio, colegio y a cualquier otro lugar frecuentado por ella durante 25 años. También, propone para el acusado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 20 años.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía también hace mención a que el hombre acusado del mencionado delito continuado de agresión sexual con penetración a una menor de edad deberá en concepto de responsabilidad civil indemnizar a la víctima en la cantidad de 10.000 euros por numerosos daños morales causados.