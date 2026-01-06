El PP reclama la apertura urgente de una oficina del Catastro
Joana Verde, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Antigua, exige al gobierno local que restaure el servicio de la oficina del Catastro para evitar perjuicios a los ciudadanos del municipio
El Partido Popular (PP) reclama la apertura urgente de la oficina del Catastro en el municipio, al considerar que muchos vecinos se ven obligados a desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria para realizar trámites básicos relacionados con sus propiedades.
Para los conservadores se considera inadmisible que un servicio público esencial permanezca inoperativo, provocando un perjuicio directo a la ciudadanía. «Esta situación afecta especialmente a personas mayores, familias y pequeños propietarios, que deben asumir costes económicos adicionales, pérdida de tiempo y dificultades innecesarias para resolver trámites administrativos habituales», denuncian desde el PP.
«Los vecinos de Antigua merecen unos servicios públicos cercanos, eficaces y acordes a sus necesidades, y una administración que esté a la altura de sus responsabilidades», reclama la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antigua, Joana Verde.
Ante esta situación, los populares instan al gobierno local a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para restablecer este servicio.
