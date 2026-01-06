Los Reyes desafían a Francis y dejan una lluvia de regalos

Los Reyes Magos desafiaron ayer la borrasca Francis y dejaron tras una jornada agotadora visitando todos los municipios majoreros una lluvia de regalos a niños y niñas. Ni las intermitentes lluvias pudieron frenar la ilusión y la alegría de los más pequeños que no dudaron en entregarles sus cartas con la correspondiente peticiones.

Melchor, Gaspar y Baltasar junto a sus pajes reales tuvieron que entregarse a fondo para poder llegar a todos los pueblos y barrios de Fuerteventura. Sin embargo, la iniciativa de los diferentes alcaldes de Lanzarote entregando a sus Majestades la llave mágica o maestra de las viviendas facilitó la labor de los mismos.

En coche y camellos los Reyes de Oriente hicieron la delicias de los pequeños y de sus padres que se agolparon en las calles y plazas para vivir una noche intensa y mágica. Sin embargo, el retraso en el arranque de la Cabalgata de Puerto del Rosario hizo saltar las críticas de pequeños y sus familias.

Alejandro Jorge y Pepe Díaz dan la llave a Melchor. / Osain Álvarez

De Norte a Sur, los Reyes Magos visitaron la mayor parte de los pueblos majoreros. Desde las 9 de la mañana ya estaban en la plaza de La Oliva y, posteriormente realizaron una ruta por todas las localidades del municipio norteño para culminar en Corralejo.

En Pájara, sus Majestades de Oriente tuvieron que multiplicarse porque tuvieron que participar en varias cabalgatas: Pájara, Costa Calma, Morro Jable dejando un reguero de ilusión.

En la capital, los Reyes realizaron el tradicional recorrido desde el muelle comercial hasta el Belén Gigante, mientras que en Antigua los niños de El Castillo y Antigua viviendo la tarde mágica, al igual que los pequeños de los municipios de Tuineje y Betancuria.