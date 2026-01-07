Fuerteventura y el mito del clima eterno: la curiosa moda del turista con abrigo y chanclas
La realidad climática de Fuerteventura, con días templados y noches frescas, obliga a los visitantes a combinar ropa de verano y abrigo, como muestra el vídeo viral de la instagramer @lauraysutribu
La imagen idílica de Canarias como un destino de calor permanente sigue muy arraigada entre quienes visitan el Archipiélago por primera vez. Sol, playa, bikini y temperaturas suaves las 24 horas del día forman parte del imaginario colectivo. Sin embargo, la realidad climática de islas como Fuerteventura durante este invierno, dista bastante de ese estereotipo, algo que recientemente ha vuelto a generar debate en redes sociales.
La creadora de contenido @lauraysutribu ha compartido un vídeo en el que relata, en tono irónico, su experiencia vacacional en la isla majorera. Su mensaje ha conectado con miles de personas al describir una situación habitual para residentes y visitantes: días templados y agradables que invitan a la playa, seguidos de noches frías que obligan a sacar plumas, mantas y ropa de abrigo.
El contraste térmico que desconcierta al visitante
Durante las horas de sol, Fuerteventura ofrece temperaturas suaves ideales para actividades al aire libre. Playas, piscinas y paseos costeros se disfrutan con ropa ligera. El problema llega al atardecer. Con la caída del sol y la presencia constante de los vientos alisios, la sensación térmica desciende de forma notable, especialmente en invierno.
Este fenómeno provoca escenas curiosas que la instagramer describe con humor: chanclas combinadas con abrigos, bikinis acompañados de gorros de lana o camisetas de tirantes junto a botas de invierno.
Una mezcla estética difícil de entender para quien llega esperando un clima similar al Caribe, pero completamente normal para quienes conocen el territorio.
Una realidad conocida por los residentes
Para la población local, este contraste no es ninguna sorpresa. En muchos hogares, especialmente durante los meses más frescos, las mantas, edredones y calcetines gruesos forman parte del día a día, aunque al salir a la calle se mantenga el discurso de que “aquí se está siempre bien”.
Este choque entre expectativa y realidad genera desconcierto entre los turistas, que rara vez incluyen ropa de abrigo en su equipaje. De hecho, desde organismos turísticos se recomienda informarse previamente sobre el clima real de cada isla. El portal oficial de Turismo de Canarias ofrece información actualizada:
Fuerteventura más allá del tópico climático
El episodio viral pone sobre la mesa un aspecto poco contado del destino: Canarias no es calor extremo, sino estabilidad climática, con matices que conviene conocer. Lejos de ser algo negativo, este equilibrio permite disfrutar del entorno natural durante todo el año, siempre que se viaje preparado.
- El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas
- La bombonera se pone las pilas: solo quedan 2.674 entradas para el UD Las Palmas-Deportivo
- Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures
- Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror
- Manuel Feo y Magüi González dimiten como vocales del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria