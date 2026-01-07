Fuerteventura y el mito del clima eterno: la curiosa moda del turista con abrigo y chanclas

La imagen idílica de Canarias como un destino de calor permanente sigue muy arraigada entre quienes visitan el Archipiélago por primera vez. Sol, playa, bikini y temperaturas suaves las 24 horas del día forman parte del imaginario colectivo. Sin embargo, la realidad climática de islas como Fuerteventura durante este invierno, dista bastante de ese estereotipo, algo que recientemente ha vuelto a generar debate en redes sociales.

La creadora de contenido @lauraysutribu ha compartido un vídeo en el que relata, en tono irónico, su experiencia vacacional en la isla majorera. Su mensaje ha conectado con miles de personas al describir una situación habitual para residentes y visitantes: días templados y agradables que invitan a la playa, seguidos de noches frías que obligan a sacar plumas, mantas y ropa de abrigo.

El contraste térmico que desconcierta al visitante

Durante las horas de sol, Fuerteventura ofrece temperaturas suaves ideales para actividades al aire libre. Playas, piscinas y paseos costeros se disfrutan con ropa ligera. El problema llega al atardecer. Con la caída del sol y la presencia constante de los vientos alisios, la sensación térmica desciende de forma notable, especialmente en invierno.

Este fenómeno provoca escenas curiosas que la instagramer describe con humor: chanclas combinadas con abrigos, bikinis acompañados de gorros de lana o camisetas de tirantes junto a botas de invierno.

Una mezcla estética difícil de entender para quien llega esperando un clima similar al Caribe, pero completamente normal para quienes conocen el territorio.

Una realidad conocida por los residentes

Para la población local, este contraste no es ninguna sorpresa. En muchos hogares, especialmente durante los meses más frescos, las mantas, edredones y calcetines gruesos forman parte del día a día, aunque al salir a la calle se mantenga el discurso de que “aquí se está siempre bien”.

Este choque entre expectativa y realidad genera desconcierto entre los turistas, que rara vez incluyen ropa de abrigo en su equipaje. De hecho, desde organismos turísticos se recomienda informarse previamente sobre el clima real de cada isla. El portal oficial de Turismo de Canarias ofrece información actualizada:

Fuerteventura más allá del tópico climático

El episodio viral pone sobre la mesa un aspecto poco contado del destino: Canarias no es calor extremo, sino estabilidad climática, con matices que conviene conocer. Lejos de ser algo negativo, este equilibrio permite disfrutar del entorno natural durante todo el año, siempre que se viaje preparado.