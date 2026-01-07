El PP reclama proteger el patrimonio de La Oliva ante su abandono

El Partido Popular (PP) se ha sumado a las continuas y reiteradas peticiones de colectivos y ciudadanos sobre la necesidad de proteger el patrimonio histórico del municipio de La Oliva ante el deterioro y abandono del mismo. Los conservadores se hacen eco del cierre de Casa Mané o Centro de Arte Canario, la Casa Alta de Tindaya o la Cueva de Villaverde, así como del estado del Faro de El Cotillo y de los hornos de cal del citado pueblo.

Sin embargo, el municipio atesora un rico y variado patrimonio que no mencionan los conservadores, como la Casa de los Coroneles, la Casa del Inglés, la ermita de Puerto Escondido o la Casa de la Costilla, entre otros, que sufren el abandono institucional.

Los populares demandan al grupo de gobierno municipal, formado por Coalición Canaria (CC) y PSOE, un compromiso firme y decidido con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y etnográfico del municipio, advirtiendo «de que no se puede seguir dando la espalda a una responsabilidad que es clave para la identidad y el desarrollo local». Además, recuerdan que «a lo largo de esta legislatura, han presentado diversas iniciativas para la recuperación y dinamización del patrimonio municipal. Sin embargo, muchas de estas propuestas han sido rechazadas o ni siquiera debatidas, lo que ha impedido avanzar en soluciones reales».

Entre los ejemplos más preocupantes señalan la Casa Mané, que continúa cerrada y sin actividad, la Casa Alta de Tindaya, sin uso, el cierre prolongado de la Cueva de Villaverde y el estado del Faro de El Cotillo y los hornos de cal del pueblo.

Raíz del Pueblo

Los defensores de la riqueza patrimonial de La Oliva tiene nombre propio: Raíz del Pueblo, que lleva años denunciando el estado de abandono del mismo por parte de las instituciones públicas.

El citado colectivo se ha mostrado muy crítico ante la desidia con la Casa de los Coroneles, edificio propiedad del Gobierno de Canarias, que se encuentra en el más absoluto abandono.