Preocupación por el paso de un buque con posible carga radiactiva cerca de Fuerteventura sin control aparente
El Matros Shevchenko habría evitado las rutas de separación del tráfico marítimo entre islas, según un experto en tránsito naval, sin que se conozca respuesta oficial del Gobierno
El paso del bulkcarrier Matros Shevchenko a escasas millas al este de Fuerteventura en vísperas del Día de Reyes ha generado una oleada de inquietud entre los observadores del tráfico marítimo en la zona, especialmente por tratarse de un buque que podría transportar carga radiactiva sin haber realizado los reportes exigidos en una zona tan sensible como la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de España.
La alerta la lanzó el analista especializado en tránsito naval conocido como Springbok1973 a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde denuncia la aparente falta de seguimiento y control por parte de las autoridades españolas sobre este tipo de movimientos en aguas próximas al archipiélago canario.
Un episodio más del "descontrol marítimo" en la ZEE española
“El suma y sigue del descontrol marítimo que España ejerce en su #ZEE nos trae otro episodio sublime de la dejadez y falta de responsabilidad. El Gobierno no sabe ni quién navega por sus aguas”, denuncia Springbok1973 en su publicación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate sobre el nivel de vigilancia naval en Canarias.
Según este experto, el Matros Shevchenko no es nuevo en la zona. Ya en anteriores ocasiones habría transitado entre Lanzarote y Fuerteventura, pero esta vez habría evitado el canal de separación de tráfico (TSS, por sus siglas en inglés) establecido precisamente para poder tener un mejor control del tipo de carga y destino de los buques.
