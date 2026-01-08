La Guardia Civil investiga a tres hombres en Fuerteventura por un alijo de 68 kilos de hachís

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra tres hombres en Fuerteventura por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas, después de una intervención desarrollada en la costa sur de la isla que permitió incautar 68 kilogramos de hachís. Los hechos se produjeron el pasado 26 de diciembre en las inmediaciones de la playa de Matas Blancas, en la localidad de Costa Calma.

Según la información facilitada por la Benemérita, dos de los investigados cuentan con antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y contrabando, un extremo que ahora será valorado en el marco del procedimiento judicial abierto.

Detección de una embarcación sospechosa frente a Costa Calma

La actuación policial se inició cuando los sistemas de vigilancia detectaron una embarcación con maniobras sospechosas procedente de alta mar, que se aproximaba a la costa de Matas Blancas. Ante esta situación, la Central Operativa de Servicios alertó a las patrullas disponibles para verificar lo que estaba ocurriendo.

Alijo de 68 kilos de hachís interceptados por la Guardia Civil en Fuerteventura / Guardia Civil

De forma inmediata, se organizó un dispositivo conjunto en el que participaron agentes del Puesto Principal de Morro Jable y del Puesto de Gran Tarajal, con el objetivo de controlar la zona y evitar una posible descarga de sustancias estupefacientes en tierra.

Tres personas y dos vehículos en una zona aislada

Durante el operativo, los agentes localizaron a tres personas en las inmediaciones de la costa, así como dos vehículos que llamaron la atención por su disposición. Uno de ellos era un todoterreno, conducido por uno de los sospechosos, mientras que el segundo era una furgoneta estacionada con las puertas abiertas y completamente vacía, lo que reforzaba la hipótesis de que pudiera estar preparada para cargar mercancía.

El operativo permitió identificar a tres hombres y dos vehículos preparados para la descarga de la droga

Ante los indicios de un posible alijo de drogas, la Guardia Civil amplió la búsqueda tanto en la línea de costa como en los alrededores.

Colaboración ciudadana y localización de los primeros fardos

Poco después, un ciudadano alertó a los agentes de la presencia de varios bultos flotando en el mar cerca del lugar de la intervención. Gracias a este aviso, los paquetes pudieron ser remolcados hasta la orilla, donde se comprobó que contenían pastillas prensadas de una sustancia similar al hachís, con un peso aproximado de 24 kilogramos.

La colaboración ciudadana, fundamental en este tipo de actuaciones, permitió avanzar con rapidez en la intervención y asegurar parte de la droga antes de que se perdiera en el mar.

Zodiac en Costa Calma relacionada con el alijo de 68 kilos de hachís, en Fuerteventura / Guardia Civil

Búsqueda marítima y más droga incautada

Para descartar que hubiera más fardos en el agua, el Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable continuó las labores a bordo de una embarcación de recreo. Durante esta búsqueda se localizó un cuarto paquete, de características similares a los anteriores, que contenía otros 44 kilogramos de la misma sustancia.

En total, la operación se saldó con la intervención de 68 kilogramos de hachís, que no llegaron a ser introducidos en el mercado ilegal.

Uno de los fardos de hachís incautados por la Guardia Civil en Costa Calma, en Fuerteventura / Guardia Civil

Actuaciones judiciales y destino de la droga

Los tres investigados, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario. Por su parte, la sustancia incautada será remitida al Área Funcional de Sanidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se procederá a su pesaje definitivo, análisis y estudio, conforme a los protocolos establecidos.

Este tipo de actuaciones se enmarcan en la labor permanente de la Guardia Civil para combatir el tráfico de drogas en el litoral canario, una zona especialmente sensible por su situación geográfica.