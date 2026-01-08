La Oliva estrena un centro de coordinación de emergencias

El Ayuntamiento de La Oliva ha creado un Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en Corralejo, el primero de Fuerteventura, con el fin de dirigir, coordinar y dar una respuesta inmediata a cualquier tipo de emergencia que afecte al norte de la isla.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el centro busca más seguridad y coordinación frente a fenómenos meteorológicos adversos, incendios, emergencias sanitarias, eventos multitudinarios e incidentes de diferentes índoles.

Se trata del primer órgano de Fuerteventura encargado de dirigir y coordinar la respuesta centralizada del Ayuntamiento ante cualquier tipo de emergencia que afecte al municipio de La Oliva.

Objetivos del Cecopal

Su objetivo principal, han explicado desde el Ayuntamiento, es garantizar la seguridad de la población y la continuidad de los servicios esenciales actuando, de este modo, como punto único de mando y coordinación.

Este nuevo centro permitirá recopilar información en tiempo real de la Policía Local, Protección Civil, servicios municipales, así como otros organismos en caso de emergencia. Se evaluará la situación con el fin de tomar decisiones estratégicas que deriven en la coordinación y movilización de los recursos personales y materiales.

Se coordinará al unísono Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Socorristas, servicios de obras y tráfico, limpieza, servicios sociales, medio ambiente, agua, saneamiento y alumbrado además del personal técnico especializado.

Alcance del nuevo recurso de emergencias

Desde el Ayuntamiento han explicado que este intercambio de información confluirá en una respuesta integral del municipio, desde el control del tráfico hasta la puesta en marcha de alojamientos de emergencia, pasando por cortes preventivos de vías o trabajos de limpieza y seguridad.

El alcalde, Isaí Blanco, ha señalado que el Cecopal supone un avance clave en materia de seguridad y coordinación en caso de cualquier tipo de emergencia o evento al que deba de hacer frente el municipio.

Se trata, ha explicado, de una actuación que refuerza las medidas ya tomadas desde comienzo de legislatura como aumento de los agentes de Policía Local, instalación de cámaras de vídeovigilancia, implementación de la Unidad Canina y recuperación de los agentes de la UMA.

Colaboración del Gobierno de Canarias

Además, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha manifestado que "este centro es fundamental para coordinar esas emergencias en el municipio, con un papel fundamental por parte del Gobierno de Canarias que, a través de la colaboración de la Consejería de Emergencia, ha permitido crear el primer Cecopal de Fuertventura".

García ha apuntado que "este centro nos ofrece la posibilidad no solo de poder coordinar las emergencias aquí, sino también estar en contacto directo con el Gobierno para que pueda poner a disposición del municipio los recursos que sean necesarios, sobre todo en una isla que, como estamos viendo, también se ve afectada por los fenómenos meteorológicos adversos".

Por su parte, el primer teniente alcalde, Julio Santana, ha explicado que "invertir en este tipo de centros es invertir en la seguridad de nuestros vecinos y visitantes, y por eso queremos seguir trabajando mano a mano con otras administraciones para seguir ampliando todo este tipo de servicios y dar esa seguridad que se merecen nuestros vecinos".