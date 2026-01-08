El premio de Fefita que nunca apareció

La familia de la alfarera Josefa Acosta Rodríguez (Betancuria 1936-2022), conocida popularmente como Fefita, que falleció el 25 de enero de 2022, continúa reclamando al Ayuntamiento de Antigua y a la Fundación Colectivo Mafasca, organizadores de la Feria insular de Artesanía, el galardón que les entregaron con motivo del reconocimiento a la artesana en la 33º edición de la popular feria. Tras hacerles entrega en el escenario de un galardón que contenía las imágenes de Fefita durante su presencia en todas las ediciones de la feria, se les pidió que lo entregaran porque faltaba una firma. Cuatro años más tarde, todavía siguen esperando que se les devuelva.

Salomé García, hija de Fefita, fue la representante familiar en el homenaje a su madre, el 28 de mayo de 2022. Aquel sábado la mayor parte de la familia se había dado cita en la plaza pública del pueblo para estar presente en el reconocimiento. Sobre el escenario, el entonces presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, los concejales del Ayuntamiento de Antigua, Juan Pedro Galván Lasso, que era primer teniente de alcalde y el edil Agustín Rodríguez Cabrera, así como la presidenta del colectivo Mafasca, Nereida Brito Morales, quienes fueron los encargados de entregar a la hija de Fefita el galardón de reconocimiento a la figura de su madre. También se tributó un homenaje en el mismo acto al artesano Pedro Ravelo.

Cansadas de reclamar lo que le pertenece a la matriarca Fefita Acosta por su contribución no sólo a la Feria sino por su un importante legado en el mundo de la alfarería canaria y ante la callada por respuesta tanto del Consistorio como de Masfaca, la familia se ha visto obligada a hacer público la desidia institucional. «Nos han arrebatado parte de la vida de nuestra madre», sentencia Salomé García, hija de la alfarera. Además, añade que « era un álbum de imágenes de la presencia de mi madre en todas las ediciones de la Feria, pues participó de forma activa desde sus inicios hasta su muerte».

Salomé García, que también es artesana del barro como su madre en el Ecomuseo La Alcogida, califica de « burla lo que han hecho con la memoria de mi madre. Se han reído de su prestigio y de su contribución de la alfarería. No hay derecho».

«Hemos venido reclamando desde el año 2022 el premio que nos entregaron en reconocimiento a mi madre. No hemos recibido ninguna respuesta. Alquien tiene que ser responsable. No queríamos denunciarlo públicamente, pero no podemos permitir que se rían de Fefita Acosta y de su familia». sentencia una emocionada Salome, hija de la alfarera fallecida, que no pudo evitar derramar algunas lágrimas en su conversación con este periódico.

Denuncia

La nieta, Salomé Toledo, fue quien decidió romper la discreción familiar y denunciar públicamente la situación de la familia García Acosta. «Me da vergüenza tener que llegar a este punto», escribió en redes sociales, convencida de que, si no se hacía ruido, nada cambiaría. Su mensaje se volvió un grito contenido: ¿cómo es posible que un homenaje oficial termine convertido en una falta de respeto?

El Ayuntamiento de Antigua y la Fundación Colectivo Mafasca, organizadores de la feria, no han ofrecido respuesta, según la familia, a pesar de las reiteradas reclamaciones en estos cuatro años. A pesar de ello, sigue esperando un gesto, una explicación, o simplemente la devolución de aquello que les pertenece.

Mientras tanto, en Betancuria, la memoria de Fefita continúa viva en cada pieza de barro, en cada canción popular que suena en las reuniones familiares, en cada historia que se cuenta sobre ella, una auténtica maestra de la alfarería. Pero también en esta denuncia contra la desidia institucional que, para los Acosta García, aún no tiene final.

Esta familia del Valle de Santa Inés, así como otros miembros, continúan apegados a la cultura tradicional y popular de la isla majorera, no solo en las distintas disciplinas artesanales, sino también en la música popular, ya que muchos de ellos son cantadores, parranderos y tocadores.