Un escape de gas en un colegio obliga a evacuar a sus 360 alumnos

Una fuga de gas en el comedor del colegio CEIP Gran Tarajal, ubicado en la localidad del mismo nombre, en el municipio de Tuineje, provocó la evacuación de los 360 alumnos del centro de las aulas, que fueron reunidos en el patio del centro educativo hasta que se subsanó la incidencia. El colegio no dispone de sistema contraincendios y el aljibe para almacenar agua está paralizado por Sanidad. Este suceso ha generado un reproche de acusaciones entre el Ayuntamiento de Tuineje, gobernado por Coalición Canaria (CC) y socialistas, y el Partido Popular (PP), que se encuentra en la oposición. Nacionalistas y populares, socios de gobierno en Canarias y rivales políticos en Fuerteventura, vienen manteniendo un fuerte pulso en la política majorera.

Después de detectarse la fuga de gas, el equipo directivo del centro activó el protocolo establecido para estos casos de emergencia, al tiempo que se procedió a la evacuación de los estudiantes, y alertaron a los bomberos y cuerpos policiales, entre otras medidas. En escasos minutos se personaron en el colegio los bomberos del Cabildo de Fuerteventura, miembros de Protección Civil y Policía Local de Tuineje. Tras la inspección y el analice de la situación y ante la ausencia de peligro que pudiera afectar al alumnado y personal pedagógico, procedieron a la ventilación de las aulas. Los reproches entre el gobierno local de Tuineje y el PP por quien tiene las competencias en el mantenimiento del colegio se intensificó ayer.

Desde el Partido Popular se puso en entredicho la falta de interés municipal para atender los casos educativos «ya que el colegio carece de un sistema contraincendios operativo y mantiene el aljibe precintado por Sanidad desde hace varios meses». Además, añaden que «todo ello porque aún no se han ejecutado las obras exigidas al ayuntamiento. Esta es una situación que evidencia una grave dejadez por parte del Ayuntamiento de Tuineje, que no está asumiendo su responsabilidad en relación al mantenimiento de los centros educativos».

La portavoz del PP , Esther Hernández, subrayó que lo ocurrido en el CEIP Gran Tarajal no puede considerarse un hecho aislado. Estamos ante una acumulación de incumplimientos, en este caso afectando directamente a la seguridad de la comunidad educativa».

En opinión de Hernández, exalcaldesa del municipio, «resulta incomprensible que, pese a la situación que se produjo, el grupo de gobierno municipal no haya ofrecido soluciones ni actuaciones concretas, demostrando una preocupante falta de prioridad hacia los colegios del municipio».

Competencias

El Consistorio de Tuineje ha trasladado su preocupación ante la falta de compromiso que viene demostrando la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en relación a sus competencias en la ejecución de actuaciones esenciales en los centros educativos y los comedores escolares del municipio majorero. De hecho, desde el gobierno municipal se insiste que tras el incidente, ocurrido el jueves, exige al responsable autonómico del área de Educación, Poli Suárez, « ponerse al día en todo lo que respecta a los centros del municipio para evitar que nuevas situaciones como esta o similares vuelvan a reproducirse».

Para el concejal de Educación del municipio, David Herrera, «el Ayuntamiento tiene competencias limitadas a las labores de mantenimiento de los edificios que albergan los centros educativos. Sin embargo, el servicio de comedor y las infraestructuras asociadas a este dependen de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es la administración responsable de garantizar el correcto uso y funcionamiento de dichas instalaciones».

Herrera aclara que la fuga de gas se localiza en instalaciones vinculadas al comedor del centro escolar, «por lo que corresponde igualmente a dicha Consejería asumir su reparación y garantizar la seguridad de estas.

En cuanto al aljibe, el concejal detalla que desde la concejalía que dirige se ha trabajado durante todo el año pasado para adecuar la instalación. Y que Sanidad exige que dentro de esta infraestructura para almacenar agua se coloque un dispensador automático de cloro. «Una competencia que también es de la Consejería de Educación al ser una instalación nueva» , añade Herrera.

Por su parte, la alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, instó a la Consejería de Educación a retomar las obras pendientes y culminar la remodelación integral del centro, de forma que se garantice la seguridad en el colegio. n