Juanín y Susi, almas solidarias

La familia Évora Hänggi, vecinos de Antigua, son un ejemplo de solidaridad. Desde hace años viene ofreciendo amor, tiempo y recursos para apoyar a personas con problemas psíquicos o físicos. La llegada al mundo de su hija Cristina con parálisis cerebral y la falta de recursos en la isla para atender a las personas con diversidad funcional les hizo unirse a otras familias para poner en marcha la Asociación de Discapacitados de Fuerteventura (Adisfuer). Su penúltimo gesto ha sido donar a la citada Ong más de 50.000 metros cuadrados de suelo en una finca de su propiedad localizada en El Junquillo, en la zona del barranco de La Torre, dentro del término municipal de Antigua, para la construcción de una granja de gallinas.

Juan Évora (Antigua,1942), conocido popularmente como Juanín, y Susanne Hänggi (Suiza,1942), a la que llaman cariñosamente Susi, se conocieron a finales de 1963 en Gran Canaria cuando el majorero estudiaba Perito Mercantil y ella, que dominaba los idiomas de alemán, inglés y francés, se trasladó desde su país natal para aprender español.

El romance comenzó casi de inmediato. Tanto que Juan se trasladó en 1967 hasta Suiza y al año siguiente contrajo matrimonio cerca de Basilea. De la unión matrimonial han nacido tres hijos: Juan David, Cristina y Bárbara, el primero y la última en Suiza. Aquel cruce de caminos no solo unió dos vidas, sino que sembró una familia que hoy sigue dejando huella en la isla.

En Fuerteventura nació Cristina, la segunda hija, con parálisis cerebral, «por una negligencia médica porque tardaron mucho tiempo en sacar a la niña. Esos trastornos neurológicos que le ocasionaron en el cerebro los viene sufriendo desde entonces y nos han marcado la vida, pero siempre hemos estado desde el primer minuto a su lado y luchando para ofrecerles la mejor calidad de vida posible, apunta Juanín Évora. Además, añade que cuando su mujer quedó embarazada de nuevo y tras la experiencia de Cristina, decidieron que el parto fuera en Suiza y, allí nació Bárbara, al igual que su primer hijo, Juan David.

Sobre el proyecto de la nueva granja de gallinas de Adisfuer, cuyo proyecto básico se presentó en 2011 bajo la redacción de Carmen López, ingeniera agrónoma, que falleció en agosto de 2022 sin ver cumplido su gran sueño, y que hace escasos días el Ayuntamiento de Antigua le concedió la licencia municipal, señala que «es un paso importante, una satisfacción porque habrá un sitio donde las personas con problemas funcionales pueden contar con un trabajo adaptado a sus capacidades». Todavía le cuesta creer que el proyecto se va a materializar. «Parece mentira después de tanto tiempo con el papeleo y a la espera de las licencias. Gracias a Dios, ya falta menos para que se cumpla el sueño de aquellas madres y padres que pusieron el germen para que Adisfuer fuera una realidad, entre ellas, mi mujer Sussane», comenta el padre de familia.

Juan Évora pertenece a una de las familias más influyentes en Antigua y Fuerteventura. Su familia, especialmente su padre, Juan Évora Suárez, ha estado históricamente vinculada al sector agrícola y la plantación de tomates. Tanto es así que fue uno de los fundadores en 1940 de la Cooperativa de Exportadores de Fuerteventura (Coexfur).

Évora fue líder del partido Independientes de Antigua (IA) y desempeñó el cargo de alcalde del municipio durante una década desde 1989. Llegó a compartir alcaldía unos años con Ramón Soto, por el pacto ‘Amor de Madre’, de 1987, que contemplaba al alternancia entre ambos al frente del Ayuntamiento. También fue consejero del Cabildo de Fuerteventura.