Un motorista herido tras salirse de la vía y caer por un barranco en Fuerteventura

Un motorista ha resultado herido este domingo después de que su motocicleta se saliese de la vía y cayese por un barranco en Fuertenventura, ha informado el 112.

El suceso ha tenido lugar en la carretera FV-605, en inmediaciones del mirador de Sicasumbre, municipio de Pájara, hacia las 11:00 horas.

Como consecuencia del accidente, el motorista sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado y ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.