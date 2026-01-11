Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista herido tras salirse de la vía y caer por un barranco en Fuerteventura

El accidente tuvo lugar en la carretera FV-605, cerca del mirador de Sicasumbre, en el municipio de Pájara

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una imagen de archivo.

EFE

Puerto del Rosario

Un motorista ha resultado herido este domingo después de que su motocicleta se saliese de la vía y cayese por un barranco en Fuertenventura, ha informado el 112.

El suceso ha tenido lugar en la carretera FV-605, en inmediaciones del mirador de Sicasumbre, municipio de Pájara, hacia las 11:00 horas.

Como consecuencia del accidente, el motorista sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado y ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

