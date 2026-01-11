Un motorista herido tras salirse de la vía y caer por un barranco en Fuerteventura
El accidente tuvo lugar en la carretera FV-605, cerca del mirador de Sicasumbre, en el municipio de Pájara
Puerto del Rosario
Un motorista ha resultado herido este domingo después de que su motocicleta se saliese de la vía y cayese por un barranco en Fuertenventura, ha informado el 112.
El suceso ha tenido lugar en la carretera FV-605, en inmediaciones del mirador de Sicasumbre, municipio de Pájara, hacia las 11:00 horas.
Como consecuencia del accidente, el motorista sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado y ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.
