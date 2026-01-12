Antigua recauda 4,5 millones por obras en Caleta de Fuste

El II Plan de Modernización de Caleta de Fuste ha generado al Ayuntamiento de Antigua un importe de 4,5 millones de euros por licencias de obra de mejora de infraestructuras turísticas, cantidad que tiene su origen en las autorizaciones de mejora y modernización vinculadas a la fuerte inversión privada en esta localidad turística.

Además de esta importante recaudación en el 2025, el II PMM también ha permitido la cesión en beneficio público y municipal, del parque dotacional de 2.300 metros cuadrados junto al nuevo centro comercial Fund Grube, recientemente inaugurado tras una inversión privada de 1,7 millones de euros en la parcela Q, o asistir a la completa reestructuración y modernización de los antiguos Apartamentos La Luna, que tras una inversión privada de 4,7 millones de euros, ascenderá de categoría y estrellas, convirtiéndose en el Hotel Arena Castillo.

A juicio del alcalde, Matías Peña, este Plan de Modernización «se consolida como motor de la mejora y calidad de Caleta de Fuste, y permite un ingreso de 4,5 millones de euros en las arcas municipales que serán reinvertidos en la mejora del bienestar y nivel de vida de todos los vecinos y vecinas del municipio».