La jueza centra la investigación de 36 contratos menores en tres personas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento, a petición de la Fiscalía, de seis de los nueve investigados por los contratos menores en el Ayuntamiento capitalino.

Sin embargo, la magistrada ha decidido continuar con la instrucción contra tres investigados: la concejal Peña Armas, el técnico municipal José Luis Espinel y el empresario Cipriano Armas hasta conocer los resultados del vaciado de sus terminales móviles y de los correos electrónicos, así como poder determinar las comunicaciones que existieron entre ellos y recopilar pruebas cruciales sobre las actividades de los investigados, si las hubiera.

La investigación judicial tiene su origen en una denuncia de Podemos y una posterior querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas. Se investigaba la adjudicación de un total de 36 contratos menores de obras y servicios por la concejalía de Contratación durante los años de 2021 a 2023, por una cuantía superior al millón de euros, cuando al frente de la misma se encontraba la concejala Peña Armas, que había accedido al Consistorio bajo las siglas de Ciudadanos.

Por ello, el 17 de julio de 2025, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en coordinación con La Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada procedieron a la detención en la llamada operación Odín, a la edila Armas junto al técnico municipal José Luis Espinel y el empresario Cipriano Armas, primo de la política, bajo la acusación des supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

Los agentes procedieron también a ejecutar entradas y registros de forma simultánea en domicilios, oficinas y en las dependencias del Consistorio capitalino, donde requisaron documentación, así como se incautaron equipos y dispositivos informáticos que continúan siendo analizados para el posterior informe policial, documento que espera la jueza para decidir sobre la decisión a adoptar respecto a las tres personas que continúan investigadas en la instrucción.

Peña Armas, José Luis Espinel y Cipriano Armas fueron liberados la misma tarde de su detención después de haber permanecido en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Puerto del Rosario.

La magistrada que investiga los contratos menores en el Ayuntamiento capitalino ordenó el sobreseimiento de los otros seis investigados: Lorena Brito, Sergio Armas, Dagmara Ewelina y Alberto Brito. Todos ellos están vinculados familiarmente con el empresario Cipriano Armas. También fueron exonerados de la causa Jonathan Peña, actual concejal del Ayuntamiento de Antigua, y Juan Pedro Galván, exedil del mencionado Consistorio.