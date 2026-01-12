Pieles estrena "Arahal" en el Festival de Música de Canarias: un canto ancestral desde Fuerteventura

El 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) se abre a nuevas formas de expresión artística a través del programa #EnParalelo, que da cabida a propuestas innovadoras y multidisciplinares. En esta línea, la compañía canaria Pieles presenta en estreno absoluto su nueva obra, “Arahal, un lugar donde descansar”, el 19 de enero de 2026 a las 20:30 horas en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, situado en la Plaza del Centenario del Cabildo.

Por un precio accesible de 15 euros, el público podrá sumergirse en una experiencia sensorial que trasciende los formatos convencionales de la música y el teatro.

Una obra que habita la tradición

“Arahal” no es simplemente un concierto. Es un ritual escénico que explora los vínculos entre la memoria, lo íntimo, lo sagrado y lo colectivo, a través de un lenguaje donde conviven sonidos, silencios y símbolos ancestrales. El nombre remite a un lugar de recogimiento, al descanso del alma y del cuerpo, una especie de “umbral” donde el espectador se ve invitado a detenerse, escuchar y sentir.

Con esta propuesta, Pieles continúa su labor de investigación y creación a partir de los sonidos tradicionales de Canarias, conectándolos con raíces culturales del norte de África y el legado sefardí, en una fusión que resulta tan respetuosa como innovadora.