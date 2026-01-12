Puerto del Rosario registra unos 200 coches abandonados

Puerto del Rosario, la capital majorera, acoge unos 200 vehículos con síntomas de abandono, muchos de ellos se encuentran sin superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), muchos otros sin seguro de responsabilidad civil, obligación de la que deben disponer tanto en circulación activa como pasiva, mientras que numerosos vehículos son abandonados por sus propios propietarios bien por averías o por no ser aptos para la circulación.

El contrato relativo a la gestión del servicio del depósito municipal se encuentra caducado, lo que impide al Consistorio portuense contar con un espacio adecuado para albergar los vehículos que deben ser retirados de la vía pública. «Esta situación está provocando que numerosos coches abandonados ocupen calles y espacios públicos o se acumulen en distintos solares del municipio», reiteran los concejales del Partido Popular (PP).

El partido conservador ha mostrado su preocupación ante la creciente acumulación de coches abandonados en distintos puntos del municipio « como consecuencia directa de la falta de un depósito municipal efectivo, una situación que el grupo de gobierno no ha sabido resolver pese a haber transcurrido ya más de la mitad de la legislatura».

Ha transcurrido ya más de la mitad del mandato sin que se haya dado una respuesta efectiva a esta necesidad básica. Por ello, « el PP volverá a solicitar en el próximo pleno municipal que, con carácter urgente, que se ponga en marcha el procedimiento adecuado que permita la implantación de un depósito municipal que dé respuesta real a esta problemática».

La portavoz del Partido Popular en el Consistorio portuense, Ana Padilla, destaca que «hace ya año y medio» que su partido alertó de esta situación y propuso soluciones, «pero el grupo de gobierno votó en contra escudándose en que estaban trabajando en ello». «Hoy la realidad es evidente: no se ha hecho nada y el municipio está pagando las consecuencias», sentencia.

Por su parte, el edil popular Fernando Enseñat, ha señalado que «Puerto del Rosario está ofreciendo una imagen impropia de una capital insular, con barrios saturados de vehículos abandonados que restan plazas de aparcamiento y generan una sensación de abandono que preocupa legítimamente a los vecinos». Además, ha advertido de que «la acumulación de estos vehículos en solares cercanos a viviendas supone un riesgo añadido, ya que cualquier incidente podría ocasionar graves perjuicios a las familias que residen en las inmediaciones».

Los populares insisten en que esta situación no solo afecta a la imagen del municipio, sino también a la seguridad y calidad de vida de los vecinos, «que ven cómo un problema conocido y advertido sigue sin recibir la atención que merece».

La Policía Local trabaja desde hace años en la identificación de vehículos que permanecen durante un tiempo prolongado en el mismo lugar y que muestran indicios de no utilizarse debido a su estado de deterioro, convirtiéndose en residuos peligrosos. A partir de ahí, se inician los trámites para localizar a su titular, dando cumplimiento a los pasos legales y se les comunica la apertura de un expediente.