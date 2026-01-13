La nueva celda de residuos de Fuerteventura puede acoger un millón de metros cúbico

La gestión sostenible de los residuos que se generan en la isla es una de las prioridades del Cabildo de Fuerteventura. Con el objetivo de mejorar el tratamiento de residuos, ha finalizado las obras de una nueva celda en el Complejo Ambiental de Zurita con capacidad para un millón de metros cúbicos de basura, una vida útil de ocho a diez años y una inversión de 3,2 millones de euros. Además, cuenta con sistema de control de lixiviados, reducción de gases e impermeabilización.

El nuevo depósito de residuos cumple con la normativa vigente y refuerza el compromiso de la institución insular con la protección del medio ambiente, la salud pública y la mejora continua de los servicios públicos.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, señaló que «la gestión de los residuos supone uno de los grandes retos insulares, por lo que constituye uno de las prioridades de trabajo para esta Corporación insular». Además, añadió que como resultado de las diferentes acciones impulsadas por el Cabildo, «Fuerteventura es la isla que más crece en reciclaje. Una tendencia que se ha confirmado también en 2025, dejando de estar a la cola en este ámbito e, incluso, encabezando algunas fracciones como el vidrio».

La presidenta insular anunció que se sigue trabajando para mejorar las diferentes infraestructuras. «Una vez finalizada la celda 4, seguimos trabajando con 7,42 millones de euros contemplados en el presupuesto de 2026 para hacer frente a los grandes retos en materia de residuos, con proyectos tan importantes como la celda de inertes o residuos construcción y demolición, cuyas obras están planificadas para este mismo año. Ya están en contratación, asimismo, las obras de adecuación y urbanización de Zurita, estas últimas con una inversión en torno a los 3 millones de euros».

Por su parte, el consejero insular de Residuos, Enrique Pérez, definió la nueva celda como una de las principales actuaciones incluidas en el Plan Insular de Residuos. «Hoy inauguramos una nueva celda de vertido, al tiempo que seguimos avanzando hacia modelos más sostenibles basados en la reducción, reutilización y reciclaje». También, agregó que «mientras esta transición se consolida las infraestructuras como la celda 4 son necesarias para garantizar una gestión segura, controlada y ambientalmente responsable de los residuos que se generan».

La celda número 3 estaba llegando al final de su vida útil, por lo que era fundamental la construcción y puesta en funcionamiento de esta nuevo depósito de residuos.