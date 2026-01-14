El Ayuntamiento de Puerto del Rosario mejora la imagen urbana de la capital
Los trabajos de mantenimiento del Ayuntamiento se extienden a la FV-1 y a los jardines del polígono industrial de La Hondura, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de las zonas verdes
Puerto del Rosario
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes del municipio, centrados en la poda de palmeras y la limpieza de malas hierbas en diferentes enclaves estratégicos de la capital.
En estos días se está actuando en la mediana situada junto al Centro Comercial, donde se procede a la poda de palmeras para garantizar su correcto desarrollo y mejorar la visibilidad y la seguridad del entorno. Estas mismas labores se están llevando a cabo en el tramo de la FV-1 de los jardines del polígono industrial de La Hondura, así como en varias zonas de la capital para mejorar la imagen urbana.
