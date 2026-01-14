Medio Ambiente rescató 454 animales con vida en 2025 en Fuerteventura
La colaboración ciudadana resultó primordial para que el personal del Cabildo pudiera recoger a los animales vivos
Pardelas cenicientas, gaviotas patiamarillas, tortugas bobas, petreles de Bulwer, cernicalos o tarros canelos. Estos son algunas de las especies que la Consejería insular de Medio Ambiente rescató o retiró durante el pasado año.
El citado departamento medioambiental se vió obligado a activar sus recursos para recuperar 454 animales salvajes con vida y retirar 193 ejemplares muertos, lo que suma las mencionadas 647 actuaciones, casi una media de dos por día. Además, el personal del área actuó sobre dos animales vivos que procedían de Lanzarote y otros cuatro también vivos con origen desde Gran Canaria. Los dos municipios con mayor incidencia fueron La Oliva con un 33 por ciento y Pájara con un 31 por ciento.
El consejero insular de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, señaló que «este servicio mantiene nuestros ecosistemas sanos mediante la recuperación de animales heridos para su tratamiento en la Estación Biológica de La Oliva y la retirada de ejemplares fallecidos por accidente o por causas desconocidas que pudieran propagar una infección en la cadena trófica».
Colaboración ciudadana
Rodríguez destacó que los 454 animales salvajes que ingresaron con vida en la Estación Biológica «lo hicieron en gran medida gracias al sistema de avisos y a la rápida intervención de los agentes de Medio Ambiente, que posibilitan su recuperación y eventual reintroducción en el ecosistema».
En el registro de animales rescatados por Medio Ambiene destaca que hubieron 24 intervenciones relacionadas con iguanas comunes, 22 con petreles de Bulwer, 20 con cernícalos vulgares, 17 con tarros canelos, 16 con cuervos y 15 con garcillas bueyera, entre otras.
Estas especies concentran una parte muy significativa del total de incidencias, lo que sugiere mayor vulnerabilidad asociada a su biología, comportamiento, abundancia o interacción humana.
Además, de los 647 animales intervenidos 244 se concentraron en octubre y noviembre, coincidiendo con la salida de los pollos de pardela cenicienta de sus nidos.
