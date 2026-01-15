Detenido en Fuerteventura por una agresión con arma blanca en la cabeza tras una disputa por dinero

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones agravadas tras una agresión con arma blanca que dejó a la víctima con una herida de consideración en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la mañana del 4 de enero, en una zona actualmente en desuso conocida como el Baku, donde fue necesaria la intervención urgente de los servicios sanitarios.

La rápida actuación de los agentes permitió esclarecer lo sucedido en pocos minutos y proceder a la detención del presunto agresor en el mismo lugar de los hechos, evitando que el incidente derivara en nuevos episodios de violencia.

Aviso por una posible reyerta en Corralejo

Según la información facilitada por la Guardia Civil, los hechos se produjeron alrededor de las 10:00 horas, cuando la Central Operativa de Servicios alertó a las patrullas de una posible reyerta con arma blanca en el complejo del Baku, un enclave abandonado situado en Corralejo.

Hasta la zona se desplazaron de inmediato varias unidades del Puesto Principal de la Guardia Civil de Corralejo, con el apoyo de la Policía Local de La Oliva, dentro del protocolo habitual de coordinación entre cuerpos de seguridad. A su llegada, los agentes localizaron a un hombre con abundante sangrado en la cabeza, que presentaba una herida incisa-contusa de unos quince centímetros en la zona frontal.

Ante la gravedad de la lesión, los agentes solicitaron de forma urgente una ambulancia medicalizada, al tiempo que aseguraban el perímetro y comenzaban las primeras actuaciones para recabar información y proteger a los presentes.

Traslado al centro de salud

La víctima fue trasladada al centro de salud de Corralejo, donde fue atendida por los profesionales sanitarios. Según el parte médico, presentaba una herida incisa en la frente que precisó diez puntos de sutura, además de varias contusiones provocadas durante la agresión.

Tras recibir la atención necesaria y comprobar que su estado no revestía mayor gravedad, el herido fue dado de alta médica horas después. No obstante, las lesiones sufridas motivaron la apertura de diligencias por un presunto delito de lesiones agravadas, dada la utilización de un arma blanca.

Localización del arma y declaraciones de testigos

Durante la inspección ocular del lugar, los agentes localizaron en el suelo el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión, un elemento clave para el avance de la investigación. Paralelamente, se recabaron las declaraciones de varios testigos presenciales, que posteriormente fueron ratificadas en dependencias policiales.

Según estas versiones, los hechos se desencadenaron tras una discusión entre varias personas por motivos económicos, que fue subiendo de tono hasta que uno de los implicados atacó directamente a la víctima con el arma blanca.

Gracias a esta información y a las pruebas recogidas en el lugar, los agentes lograron identificar con rapidez al presunto agresor.

Detención rápida y actuación judicial

Apenas quince minutos después de recibirse la llamada de alerta, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso en el mismo punto donde se había producido la agresión. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

El 5 de enero, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario, que decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, a la espera de la evolución del procedimiento judicial.

Vigilancia en una zona sensible

La Guardia Civil recuerda que la zona del Baku, actualmente en estado de abandono, es un punto donde se concentran personas en situación de vulnerabilidad y también individuos relacionados con pequeños delitos, lo que motiva una presencia policial constante y dispositivos de control periódicos para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Desde el cuerpo destacan que la rápida intervención de las patrullas fue determinante para resolver el incidente con celeridad y evitar consecuencias más graves.

Este suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y de la actuación coordinada de los cuerpos de seguridad para mantener la seguridad pública en zonas especialmente sensibles del Archipiélago.