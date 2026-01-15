El Gobierno de Canarias invierte 17 millones en la planta de clasificación de Zurita

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, formalizó ayer en la isla el inicio de las obras del Complejo Ambiental de Zurita, mediante la correspondiente firma del acta de replanteo. Una infraestructura estratégica vital para su modernización y dotada con 17 millones de euros de presupuesto del área regional, que será clave para transformar la gestión de residuos en la isla.

El proyecto contempla la construcción de una planta de clasificación, destinada a recuperar materiales reciclables que actualmente se pierden, y una planta de compostaje que permitirá valorizar la fracción orgánica. Estas actuaciones permitirán reducir sustancialmente los denostados vertidos en celda y facilitarán la implantación efectiva de la recogida separada del biorresiduo en todos los municipios de la isla. La previsión es que a diciembre de este año entre en funcionamiento.

El acto contó con la presencia, al margen del consejero regional, del director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, así como los responsables de la empresa Tragsa, encargados de la obra y técnicos de la Consejería. También acudió la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León y el consejero insular de Residuos, Enrique Pérez.

Durante la firma del documento, que fue ratificado previamente en las instalaciones del complejo ambiental, Zapata destacó que «Zurita ha sido durante años uno de los grandes asuntos pendientes de esta isla, y hoy venimos a constatar que ese bloqueo se ha superado y que el proyecto avanzará con garantías». El consejero subrayó que «no hablamos de un anuncio, sino de una realidad que empieza a materializarse con obras, plazos y financiación asegurada».

Tras la firma, Hernández Zapata señaló que «la firma del acta de replanteo que realizamos hoy constata el inicio efectivo de las obras para dejar atrás años de incertidumbre y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más moderno y eficiente. Vamos a trabajar intensamente para cumplir los plazos acordados y que en diciembre de 2026 ya se pueda recoger todo el residuo orgánico doméstico de la isla y dejar así de enterrarlo indiscriminadamente».

Por su parte, el consejero insular de Residuos, Enrique Pérez, indicó que «este es un paso más dentro del trabajo que ha venido haciendo el Cabildo de Fuerteventura para mejorar el tratamiento de los residuos, siendo la isla canaria que más crece en reciclaje, gracias también a una mayor concienciación ciudadana».

Hernández Zapata anunció en el Foro de Onda Fuerteventura que la central de Las Salinas ya tiene fecha de caducidad y se irá desmantelando a medida que entren en funcionamiento los nuevos grupos asignados en el concurso de generación convencional para el largo plazo en otras ubicaciones.

Además, Zapata explicó que este avance ha sido posible tras desbloquear un procedimiento que llevaba más de trece años de retraso. «Hemos trabajado desde el minuto uno con un objetivo claro y hoy podemos decir que estamos muy cerca de cerrar definitivamente la central de El Charco». También aclaró que «trasladamos al Ministerio que el Gobierno de Canarias no autorizaría ninguna repotenciación de esta instalación, cerrando la puerta a prolongar una situación que la isla llevaba años reclamando resolver».