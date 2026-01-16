Un proyecto generará el casco histórico del viejo Puerto Cabras

Un proyecto a tres bandas: Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario permitirá revitalizar parte del casco histórico del viejo Puerto Cabras, a través de un proyecto que combina ingeniería con arquitectura tradicional para crear una plataforma única y accesible. Las previsiones apuntan que los trabajos estarán culminados a finales del próximo año.

El presupuesto total de esta actuación plurianual asciende a 2.107.289 euros. De esta cantidad, la Consejería regional de Turismo aporta más de 900.000 euros, el Cabildo insular, con 594.047 euros, y el Consistorio capitalino, 594.627 euros.

La iniciativa prevé la intervención sobre una superficie cercana a 8.000 metros cuadrados. La actuación está estructurada en dos zonas: la zona A (calle Virgen del Rosario, calle Teito Martínez y calle Fernández Castañeyra) y la zona B (calles Doctor Mena, Ruiz de Alda, Comandante Franco, Gobernador García Hernández, Ayose y La Orchilla).

Entre las principales acciones previstas destacan la creación de una plataforma de uso mixto, la renovación integral del pavimento, la instalación de nuevo mobiliario urbano, señalética y alumbrado, y la creación de espacios ajardinados con vegetación autóctona y zonas de descanso.

El plazo de ejecución de las obras es de nueve meses. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, responsable de su ejecución, estima que los trabajos comenzarán antes del 30 de junio, con el objetivo de estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2027 y correctamente justificados en abril de 2028.

La consejera regional de Turismo, Jéssica de León, señaló que «hoy es un día importante para la ciudad de Puerto del Rosario porque tres administraciones nos hemos unido con el objetivo de que su casco histórico tenga mayor accesibilidad y tránsito de los peatones».

Para la presidenta insular, Lola García, «el Cabildo aporta cerca de 600.000 euros a este proyecto de regeneración integral del casco histórico, dando especial importancia a la accesibilidad universal, mejorando los espacios públicos y poniendo en valor nuestra historia».

Por su parte, el alcalde portuense, David de Vera, señaló que «las actuaciones previstas contribuirán a renovar las condiciones de las vías y su entorno, incorporando nuevo mobiliario urbano, alumbrado y vegetación, con el objetivo de mejorar la funcionalidad del espacio público y reforzar la calidad del destino».