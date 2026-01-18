Marlene Figueroa : «No competimos para crecer, sino para ser la isla más genuina»

Fitur 2026 vuelve a ser una cita clave para Fuerteventura. ¿Qué mensaje trasladará?

Llegamos con un mensaje muy claro: Fuerteventura es un destino consolidado, pero consciente de sus límites. No venimos a hablar de cifras récord, sino de calidad, de sostenibilidad y de equilibrio entre el turismo y la vida de quienes residimos en la isla. Nuestro objetivo es claro: seguir siendo competitivos sin perder nuestra esencia, e incorporar a más profesionales majoreros, como agentes activos, al desarrollo de esta economía. Por eso, desde el Patronato trabajamos en una estrategia hacia afuera, de promoción y captación de mercados, que confluye con la estrategia interior de vertebrar la unidad de destino y ampliar el alcance local de los beneficios turísticos.

¿En qué punto se sitúa Fuerteventura en el debate sobre el modelo turístico?

Fuerteventura ha crecido mucho en las últimas décadas y ahora estamos en una fase de madurez. Eso nos obliga a reflexionar. El turismo es nuestro principal motor económico, pero no puede desarrollarse de espaldas al territorio ni a la población local. El reto es gestionar mejor. Apostamos por ordenar, renovar y revalorizar nuestra oferta de destino incorporando nuevos sectores como el Primario, lo que a su vez permitirá ampliar la distribución de la riqueza turística en las economías locales. Es lo que estamos haciendo al introducir a Fuerteventura en el programa Modelo de Innovación Sostenible de Experiencias Agroturísticas (Misea) del Ministerio de Turismo, para acercar el sector Primario a la actividad turística a través de la creación de experiencias por parte de los productores.

¿Qué tipo de turista busca hoy Fuerteventura?

Buscamos un turista que valore lo que somos: un destino tranquilo, de naturaleza, de paisaje y de identidad propia. Nos interesa un visitante respetuoso, que entienda que nuestras playas, nuestros pueblos y nuestros espacios naturales son frágiles y únicos. No hablamos de excluir, sino de atraer cada vez a más mercados y clientes finales que conecten con este modelo y con la “experiencia Fuerteventura”.

¿Es preciso digitalizar el sector turístico de Fuerteventura?

Sin duda. Lo es por interés de las propias empresas para optimizar su gestión interna y por el interés del destino Fuerteventura de estar en la vanguardia de las tendencias de los mercados internacionales para garantizar que los canales de comercialización que conectan la isla con el resto del mundo son los adecuados en cada momento. Pero desde el Cabildo y desde el Patronato de Turismo también planteamos que los beneficios de la inteligencia artificial y de la digitalización, en el ámbito del turismo de Fuerteventura, lo serán en la medida que beneficien también al empleo y a las economías locales, y en eso estamos trabajando con el apoyo de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), dependiente del Ministerio de Turismo de España.

En Fitur reforzaremos la conexión emocional del turista nacional con Fuerteventura

¿El turismo nacional es un mercado estratégico?

Sin duda, es la cuarta parte del total de visitantes. Ese 25 por ciento es fundamental, especialmente fuera de la temporada alta. El turista español conoce mejor el destino, se mueve por la isla, consume en la restauración local y, más relevante, repite visita. En Fitur tenemos como objetivo reforzar esa conexión emocional con el viajero peninsular, que cada vez valora más la “experiencia Fuerteventura”, además de disfrutar del sol y la playa.

La Autoridad Portuaria ha anunciado estudios en marcha. ¿Es suficiente?

Valoramos positivamente que se estén realizando estudios, pero debemos ser claros: ningún estudio será concluyente si no va acompañado de un mensaje político firme. Los análisis técnicos son necesarios, pero no sustituyen a la decisión estratégica. El mercado necesita señales claras, no solo informes.

Más allá del sol y playa, ¿qué otros productos quiere posicionar Fuerteventura?

La naturaleza, el deporte, la gastronomía y la cultura majorera. El senderismo, el surf, el kitesurf o el turismo astronómico tienen un enorme potencial. También queremos poner en valor nuestra identidad: los productos locales, el patrimonio, los pueblos del interior. En este marco tiene lugar el programa Misea al que antes hice referencia para incorporar al sector Primario a la oferta del destino. Eso diversifica la oferta y reparte mejor los beneficios del turismo entre la población residente.

¿Qué le diría a quienes temen que Fuerteventura pierda su carácter identitario por el turismo?

Que ese temor es legítimo y que lo compartimos. Precisamente por eso actuamos desde múltiples ámbitos de la Consejería de Turismo y desde el Patronato de Turismo para conservar nuestra identidad viva, desde la protección y recuperación de paisajes emblemáticos para Fuerteventura como las gavias hasta dirigir la promoción exterior hacia un turista que valore nuestra forma de ser y de estar. La “experiencia Fuerteventura” significa que nuestra diferencia es nuestro mayor valor.

¿Qué imagen de Fuerteventura deben llevarse los profesionales que visiten el estand en Fitur?

Que Fuerteventura es una isla y un destino unido, respetuoso con sus paisajes y con su forma de vida y, por ello, con un rumbo claro. Un destino que sabe lo que tiene, lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere perder. No competimos para crecer, competimos para ser la más genuina y auténtica ‘experiencia Fuerteventura’.